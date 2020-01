Bergbühne: Als Lottogewinner ist Opa plötzlich bei allen beliebt

Pattensen-Mitte

Frisches Blut bei der Bergbühne aus Lüdersen, die bereits seit 42 Jahren für leichte und entspannende Unterhaltung sorgt. Von dieser Spielzeit an führt André Delekat als Nachfolger von Hartmut Zilse Regie der Theatergruppe. Auf dem Programm steht „Die Königs im Glück“ von Jürgen Seifert, eine Komödie in drei Akten.

Wie bereits seit 30 Jahren beginnt das Ensemble am zweiten Freitag im Januar eine kleine Showrundreise mit einem Gastspiel in Pattensen, das seit 30 Jahren vom Spielmann-und- Fanfarencorps Pattensen organisiert wird. Und wie zumeist war die Aula der KGS auch am vergangenen Freitag mit 300 Besuchern wieder voll besetzt.

Truppe gibt sich bei Wahl des Stücks volksnah

Einen Literaturpreis wird das Ensemble aus dem Deister vermutlich nicht ergattern. Aber das steht auch für die gesamte Mannschaft, vom Beleuchter bis zum Maskenbildner und vom Techniker bis zur Souffleuse, gar nicht im Vordergrund. Man gibt sich volksnah, will das Publikum mit einem lustigen Stück zum Lachen bringen. Einfach nur für zweieinhalb Stunden unterhalten, die Sorgen des täglichen Lebens vergessen lassen.

Und das ist der Bergbühne auch mit ihrem neuen Stück wieder glänzend gelungen. Der Inhalt des Dreiteilers ist schnell erzählt. Opa Klaus König (mit viel Witz und Ironie gespielt von Erwin Delekat) hat sich einen gebrauchten Laptop gekauft und glaubt, damit die Kugeln bei der Lottoziehung beeinflussen zu können. Eingeweiht in die Kunst des Internets wird er von Peter Neumann ( Kevin Krause), Freund von Opas Enkelin Lisa Freise und Sohn des Chefs des pantoffelheldigen „Haushaltsvorstands“ Friedhelm König ( Michael Kratzin).

Und wie es das Schicksal will, gewinnt Opa König, der geschäftstüchtig einige Zahlenreihen seines Lottoscheins anderen Interessenten verhökert hat, tatsächlich 42.000 Euro und klettert auf der familieninternen Beliebtheitsskala über Nacht in schwindelerregende Höhen.

Gespräch unter Frauen: Ingrid König lässt sich von Nachbarin Helga Kowallek informieren. Quelle: Achim von Lüderitz

Alle wollen ein Stück vom Kuchen

Sohn Friedhelm erhofft sich ein Stück vom Gewinnkuchen für das neue Auto, seine Gattin Ingrid ( Manuela Krause) möchte sich ihren Herzenswunsch nach einem Thermomix erfüllen und Enkelin Bärbel mit ihrem Schatz („Seit einem Jahr nehme ich die Pille, jetzt will ich auch mal ausprobieren, wofür eigentlich“) eine kuschelige Reise unternehmen. Ob da etwas für Nachbarin Helga Kowallek ( Christa Assel) übrig bleibt, die ihre Nase gern und tief in fremde Angelegenheiten steckt und Stammgast im Haus der Königs ist, bleibt abzuwarten.

Obwohl: Ein Happy End darf bei so einer geballten Ladung fröhlichen Durcheinanders natürlich nicht fehlen. Und das wurde von den beschwingten Besuchern (bei einem Eintrittsgeld von gerade einmal 5 Euro) mit viel und langem Beifall quittiert.

Nächste Aufführung am 17. Januar in der Wäldchenschule Arnum

Wer die Aufführung verpasst hat, hat am Freitag, 17. Januar, 20 Uhr, die Gelegenheit, sie zu besuchen: Die Bergbühne Lüdersen gastiert mit „Die Königs im Glück“ in der Aula der Wäldchenschule in Arnum. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schreib Gut(h) in Hemmingen-Arnum an der Göttinger Straße 62 für 5 Euro.

Lesen Sie auch

Von Achim von Lüderitz