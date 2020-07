Fahrgäste kommen schneller ans Ziel: Die Takte der Buslinie 300 zwischen Hannover und Pattensen sollen an den Wochenenden um fünf Minuten verkürzt werden. Der Bus hält zudem an Haltestellen in Hemmingen-Westerfeld. Die Linie ist zudem für ein Elektrobus-Pilotprojekt vorgesehen.