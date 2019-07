Pattensen/Hemmingen

Die wilde Autofahrt einer möglicher Weise psychisch kranken Frau am Donnerstagnachmittag hat auch durch Pattensen und Hemmingen geführt. Die 42-Jährige war auf der Flucht vor der Polizei in Salzhemmendorf ( Landkreis Hameln-Pyrmont) in ihr Auto gestiegen und losgefahren. Ihr Fluchtweg führte sie unter...