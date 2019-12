Überraschte die neue Strecke den Fahrer? Erster Unfall auf der B3

Pattensen

Erst am Freitagvormittag wurde die Vollsperrung der Bundesstraße 3 aufgehoben, keine 24 Stunden später hat sich dort bereits ein erster Unfall ereignet. Statt den neu eingerichteten Schlenker über die neue Trasse der Ortsumgehung zu nehmen, fuhr der 43 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Vito gegen 5.15 Uhr auf dem Übergang der alten zur neuen B3 einfach geradeaus weiter und landete in einem Graben.

Vermutlich war dem Mann noch der alte, nicht mehr existierende Streckenverlauf bekannt: Nach Polizeiangaben hob der Kleintransporter, der von Hemmingen aus in Fahrtrichtung Pattensen unterwegs war, an der neuen Böschung ab, flog über den Graben, krachte mit der vorderen linken Seite in die gegenüberliegende Grabenwand und wurde in den Graben zurückgeschleudert. Dort rollte der Transporter noch etwa 20 Meter weiter, bis er schließlich im weichen Erdreich steckenblieb und zum Halten kam.

War der Fahrer zu schnell unterwegs?

Der Polizei habe der Fahrer mitgeteilt, er habe einem dreibeinigen, humpelnden Reh ausweichen wollen. Da die Fahrbahnmarkierungen an der Stelle noch nicht vollständig aufgebracht sind, sei in der Dunkelheit bei höherem Tempo nicht sofort erkennbar, dass die Fahrbahn jetzt anders verläuft, teilt die Polizei Springe mit. Die zulässige Geschwindigkeit sei an dieser Stelle deshalb von zunächst 70 auf 50 und dann auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Die Polizei geht davon aus, dass der in Hannover wohnende Fahrer die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht eingehalten hat.

Am vorderen Stoßfänger und am vordere linken Kotflügel seien aufgrund des Einschlags größere Schäden erkennbar gewesen. Die Polizei geht von 2000 Euro Schaden aus. Falls die Achse oder andere Autoteile in Mitleidenschaft gezogen worden sind, könne dieser auch wesentlich höher ausfallen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt: Er kam mit einer Schramme an der Stirn davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05041) 9429-115 mit dem Polizeikommissariat Springe in Verbindung zu setzen.

