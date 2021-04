Arnum

„Sehr emotional und berührend“: So beschreibt Christine Behler ihren Abschiedsgottesdienst, in dem sie als Pastorin entpflichtet wurde. Die 58-Jährige verlässt die Friedensgemeinde in Arnum und nimmt eine neue Stelle in der Landeskirche Hannover an, in der sie Ehrenamtliche begleitet und fortbildet.

Rund 80 Gäste hatten jetzt an dem Gottesdienst unter freiem Himmel teilgenommen. „Die Besucher waren über den gesamten Kirchplatz bis in den Kirchgarten hinein verteilt. Die Region Hannover hatte uns die Veranstaltung mit der Auflage der entsprechenden Abstandsregeln genehmigt“, sagte Behler nach dem Gottesdienst im Gespräch mit dieser Zeitung.

Christine Behler erinnert sich an Open-Air-Gottesdienste

Sie freute sich darüber, dass ihr letzter Gottesdienst in Arnum unter freiem Himmel stattfand. Die Open-Air-Gottesdienste, die sie in den vergangenen Jahren als Pastorin gehalten hat, zähle sie zu den schönen Erinnerungen. Eng verbunden wird Behler auch mit den Literaturgottesdiensten, die sie in der Gemeinde eingeführt hat. Zsuzsa Bánk war in einem dieser Gottesdienste 2014 als Autorin zu Gast und nahm jetzt privat an dem Abschiedsgottesdienst teil.

Ein ganz besonderes Geschenk bekam Behler von Ortsbrandmeister Frank Boßdorf. Er überreichte ihr seine erste Feuerwehreinsatzjacke. „Das war der Hammer“, sagte Behler. Es zeige auch, wie gut die Kirche mit anderen Institutionen im Ort vernetzt sei. „Das war mir immer sehr wichtig“, sagte Behler. Auch Bürgermeister Claus Schacht richtete Grußworte aus und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde.

Gute Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand

Superintendent Andreas Brummer entpflichtete Behler und hob ihre Verdienste für die Gemeinde unter anderem in der Seelsorge und ihre Talente wie ihre Kommunikationsfähigkeit hervor. „Er brachte mir große Wertschätzung entgegen“, sagte Behler. Besonders bedankte sich Behler schließlich noch bei dem Kirchenvorstand unter der Leitung von Jochen Seidel. „Wir haben über die vielen Jahre sehr konstruktiv und harmonisch zusammengearbeitet“, sagte die 58-Jährige.

Seidel gibt das Kompliment zurück. „Frau Behler hat viele neue Formate und Angebote in der Gemeinde umgesetzt“, sagte er. Als Erinnerung an ihre zehnjährige Amtszeit in Arnum bekam Behler von der Gemeinde ein Fotoalbum geschenkt, dessen Bilder an besondere Aktionen erinnern. „Das hat mich auch sehr gerührt. Da kann ich immer wieder hineinschauen und an die schöne Zeit in Arnum zurückdenken“, sagte Behler.

Von Tobias Lehmann