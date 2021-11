Es sind erschreckend hohe Zahlen, die am Internationalen Gedenktag gegen Gewalt gegen Frauen bekannt werden: In Hemmingen und Pattensen suchten im Jahr 2020 insgesamt mehr als 120 Frauen Hilfe bei Polizei und Beratungsstellen.

Jede Kerze steht für ein Opfer: 73 Frauen in Hemmingen und 49 in Pattensen wandten sich 2020 an Beratungsstellen oder die örtliche Polizei. Quelle: Katharina Kutsche