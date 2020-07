Nahverkehrsplan: Stadt Hemmingen fordert neue Buslinien und Stadtbahn nach Arnum

Hemmingen

Was tut sich bei Bus und Bahn in Hemmingen in den nächsten fünf Jahren? Die Region Hannover legt den neuen Nahverkehrsplan auf. Fragen und Antworten zum aktuellen Stand:

Wo taucht Hemmingen in dem Entwurf auf?

An mehreren Stellen, so ist zum Beispiel die Hälfte der mehr als 60 Bushaltestellen im Stadtgebiet mittlerweile barrierefrei ausgebaut. Auch neue Wohngebiete sind genannt wie die sogenannte Fläche 60 an der B 3 nahe der geplanten Stadtbahnendhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld.

Und wie steht es um die Verlängerung der Stadtbahn nach Arnum?

Im Nahverkehrsplan heißt nur, dass die Trasse „für denkbare spätere Stadtbahnstrecken freizuhalten“ sei. Außerdem sei ein Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgesehen. Und das Neubaugebiet Arnum-West sei „abhängig vom Stadtbahnbau“.

Wird der Nahverkehrsplan in Hemmingen öffentlich erläutert?

Ja, ein Vertreter der Region Hannover will den Entwurf am Mittwoch, 2. September, präsentieren: in einer öffentlichen Sitzung des städtischen Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr. Sie beginnt um 19 Uhr voraussichtlich im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld.

Was wird in der Stellungnahme der Stadt stehen?

Die Stadt arbeitet noch am Entwurf. Die Stellungnahme sei bis zum 1. Oktober abzugeben, sagt Fachbereichsleiter Sven Bertram. Wünsche aus Hemmingen seien konkretere Planungen zur Stadtbahnverlängerung nach Arnum, der Bus zum Maschsee, eine Busverbindung zum Kulturzentrum bauhof und eine Busverbindung von Gehrden über Weetzen nach Ronnenberg, Arnum und Wülfel.

Ist denn eine Stadtbahnverlängerung nach Arnum realistisch, schließlich ist jene nach Hemmingen-Westerfeld noch nicht einmal gebaut?

Die Arbeiten laufen und die Linie 7 soll erstmals im Dezember 2023 innerhalb von etwa 15 Minuten von Hemmingen-Westerfeld zum Kröpcke in Hannover und zurück fahren. Infra-Geschäftsführer Christian Weske hatte zwar im Sommer vergangenen Jahres deutlich gemacht, dass eine Verlängerung bis Arnum und Pattensen wirtschaftlich nicht darstellbar sei, aber zwischenzeitlich gab es auch Stimmen etwa von den Grünen, das Vorhaben nach neuen Kriterien wie CO2-Einsparungen zu bewerten.

Was hat es mit der Busverbindung zum Maschsee auf sich?

Die Stadt argumentiert, dass die Haltestellen der Stadtbahn an der Hildesheimer Straße zu Fuß zu weit vom See und dortigen Einrichtungen wie etwa Schulen entfernt seien. Bisher hat die Region die Anbindung der Linien 363 und 366 an den Maschsee aus finanziellen Gründen abgelehnt. Laut Region sollen die Hemminger mit dem Bus zur Peiner Straße fahren, um in die Stadtbahn und dann in die Linie 370 einzusteigen.

Und wieso taucht der bauhof auf? Es gibt doch schon eine Haltestelle an der Dorfstraße.

Der Bus soll auch über die Weetzener Landstraße fahren, wo zwischenzeitlich ein Kindergarten gebaut wurde und das neue Gerätehaus der Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg geplant ist. Für den Friedhof, ebenfalls an der Weetzener Landstraße, fordert die Stadt schon seit Jahren einen Anschluss ans Busnetz, doch die Region verweist auf die bisher zu geringe Fahrgastzahl.

Nahverkehrsplan: Das sagen die Nachbarstädte Hannover-Ricklingen: Aus Sicht der Ricklinger Politiker fehlen wichtige Aussagen. Etwa darüber, wie sich die Lage ändert, sobald die Linie 7 auf der neuen Stadtbahnstrecke in Richtung Hemmingen unterwegs ist. Auch eine mögliche Mehrbelastung für den Ricklinger Stadtweg will der Bezirksrat Ricklingen vermeiden. Außerdem soll es für Wettbergen keine Verschlechterung geben. Dorthin fahren jetzt die Linien 3 und 7. Die Ricklinger Politiker befürchten, dass die Region die Linie 7 nach Hemmingen umleitet und dann nur noch die Linie 3 bis zur Wettberger Endhaltestelle im Ganztagsbetrieb fährt. Eine neue Linie 13 nach Wettbergen sei zwar im Gespräch, betonte SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann. Die käme aber vermutlich nur zu Stoßzeiten zum Einsatz. Zu wenig, befand der Bezirksrat, denn schließlich werde der Bedarf in Wettbergen nicht geringer. Drei Stadtbahnlinien fahren auf dem Ricklinger Stadtweg: die Linien 3 und 7 sowie – als Entlastung im Berufsverkehr – die Linie 17 zwischen Wallensteinstraße und Hauptbahnhof. Mit einer neuen Linie 13 wäre eine vierte Linie auf dem Stadtweg unterwegs. Auch wenn der Bezirksrat genau diese neue Linie zugunsten von Wettbergen haben will, gibt das Gremium Stadt und Region dennoch eine verzwickte Aufgabe auf den Weg. Der Verkehr auf dem Ricklinger Stadtweg leide schon heute unter einer dichten Gemengelage aus Bahn- und Autoverkehr, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Michael Dette. „Vier Linien sind nicht optimal.“ Ronnenberg: Hält die S5 bald auch in Ronnenberg? Dann haben es vor allem die Deveser nicht weit zur einer schnellen Bahnverbindung in Richtung Hameln und Hannover. Hoffnungen, dass Ronnenberg und auch Empelde an die Linie 5 angeschlossen werden, haben sich jetzt schon im Ansatz zerschlagen. Karten, die dem neuen Nahverkehrsplan beigefügt waren, hatten insgesamt fünf zusätzliche Haltestellen zwischen Springe und Hannover ausgewiesen. Die Region bezeichnete dies nun allerdings als „redaktionellen Fehler“. Springe: Der Ortsrat Lüdersen schlägt vor, den Radweg vom Bergdorf mit Hiddes­torf zu verbinden.

Von Andreas Zimmer