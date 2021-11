Hemmingen

Wenn die Tage kürzer werden, ist die Zeit für Laternenumzüge gekommen – normalerweise. Doch die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden und macht auch dieses Jahr größere Pläne zunichte, wie eine Umfrage dieser Zeitung in allen Hemminger Stadtteilen ergab. In einigen fallen die öffentlichen Umzüge aus, in manchen gibt es zumindest ein coronagerechtes Mini-Ersatzprogramm. Ein Überblick.

Arnum: Einen Martinsumzug wie in den früheren Jahren wird es in diesem Jahr in Hemmingens größtem Stadtteil nicht geben. Weder die Ortsfeuerwehr noch die Seniorenresidenz können pandemiebedingt daran beteiligt sein. Die Friedenskirchengemeinde bietet aber am Donnerstag, 11. November, ab 18 Uhr einen kurzen Gottesdienst auf dem Vorplatz der Friedenskirche an der Bockstraße an. Der Posaunenchor spielt und die Kinder ziehen ein paar Mal mit ihren Laternen um die Kirche. Eine Anmeldung sei nicht nötig, erläutert Pastorin Kira Eiben. Die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden allerdings am Eingang wie bei jedem Gottesdienst dokumentiert werden.

Devese: Einen Umzug, vom Kindergarten organisiert, wird es in diesem Jahr nicht geben, teilt die Einrichtung auf Anfrage mit. Devese aber gehört mit Hemmingen-Westerfeld zur Trinitatiskirchengemeinde, die zu einer Laternenandacht einlädt (siehe Hemmingen-Westerfeld).

Harkenbleck: Wegen der Bauarbeiten fällt das Laternenfest dieses Mal aus. Am Gebäudekomplex, in dem sich auch der Kindergarten befindet, entsteht ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der Förderverein Harkenblecker Spielgarten hoffe 2022 wieder zu Punsch und Bratwurst einladen zu können, erläutert die Vorsitzende Kristina Quakulinsky. Für dieses Jahr ist laut Stadtsprecherin Sabine Hürthe nur ein Lichterfest im Garten mit Vater oder Mutter im Garten geplant und wenn dies wegen des Wetters nicht draußen möglich ist, dann drinnen, aber ohne Eltern.

Weitere Laternenumzüge in Hemmingen im Überblick

Hemmingen-Westerfeld: Der Laternenumzug zwischen der evangelischen Trinitatiskirche am Kirchdamm und der katholischen St.-Johannes-Bosco-Kirche an der Berliner Straße fällt aus. „Die nötigen Hygienemaßnahmen sind uns zu umfangreich und zu unübersichtlich“, erläutert Peter Beyger, Pastor der Trinitatiskirchengemeinde. „Deswegen verzichten wir schweren Herzens auf den Umzug.“ Für Freitag, 19. November, aber sind die Jungen und Mädchen der Kirchengemeinde zu einer Laternenandacht eingeladen. Sie beginnt um 17 Uhr in der Trinitatiskirche. Pastor Beyger erzählt eine spannende Geschichte, die Teilnehmenden singen Martinslieder und die Kinder können Martinshörnchen teilen.

Hiddestorf: Der Musikzug der Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf lädt für Freitag, 12. November, zum Laternenumzug ein. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Ostertorstraße 11 in Hiddestorf. Wegen Corona entfällt der Imbiss. Die Organisatoren weisen zudem darauf hin, dass überall dort, wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, Masken zu tragen sind. Die Gruppe geht erst zur Ihmer Straße, zum Wiesenweg sowie zur Straße Auf der Masch und zurück über die Ihmer Straße zur Ostertorstraße. Die Strecke ist etwa zwei Kilometer lang.

Laternen stehen während eines Martinsumzuges auf dem Boden. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Ohlendorf: In Hemmingens kleinstem Stadtteil gibt es ohnehin keinen eigenen Laternenumzug. Die Ohlendorfer schließen sich dem im Nachbarort Hiddestorf an.

Wilkenburg: Einen Umzug wird es dieses Jahr nicht geben, doch der städtische Kindergarten feiert intern ein Laternenfest im Garten, allerdings ohne Eltern. Stadtsprecherin Sabine Hürthe erläutert für alle kommunalen Kitas: „Umzüge, wie es sie vor Covid-19 gab, finden leider auch dieses Jahr nicht statt.“ In etlichen Krippen und Kindergärten gebe es aber kleinere Umzüge nur mit Eltern oder Laternenfeste.

Von Andreas Zimmer