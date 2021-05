Hemmingen

Wie geht es weiter mit dem Lärmschutz an der B-3-neu Hemmingen? Werden erst die Bürgerinitiativen zum Thema Machbarkeitsstudie gehört, und der geplante Runde Tisch kommt erst später zusammen? Darauf läuft möglicherweise ein gemeinsamer Antrag hinaus, auf den sich die vier Ratsfraktionen bis zur Ratssitzung am Donnerstag, 27. Mai, verständigen sollen.

Der Antrag der Bündnisgrünen, einen Runden Tisch zu bilden, liegt bereits vor. Wurde er Anfang Mai im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt noch von allen Fraktionen befürwortet, ging es nun im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss Ende vergangener Woche nicht weiter. „Die Verwaltung braucht einen klaren Auftrag“, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) auf Anfrage.

Lärmschutz B-3-neu: Büro soll Möglichkeiten ausloten

Ohne den Antrag der Grünen hätte der Verwaltungsausschuss das sogenannte Leistungsverzeichnis beschließen können. Dann können sich Büros bewerben, um auszuloten, was beim Lärmschutz technisch möglich ist, was er kostet und wie schnell alles umgesetzt werden kann. Weil die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses erst wieder am 8. Juli ist, wird es Schacht zufolge vor den Sommerferien keine Ergebnisse geben, was für den Lärmschutz getan werden könnte.

Diese Argumentation können die Grünen nicht nachvollziehen, sagte Fraktionschef Joachim Steinmetz. „Die Verwaltung hätte hier vorarbeiten können.“ Die Grünen hätten immer deutlich gemacht, dass der Runde Tisch nicht die Studie blockieren solle. Es sei auch die „unkomplizierteste Lösung“, den Runden Tisch später einzuberufen und erst die Bürgerinitiativen zum Leistungsverzeichnis zu befragen. „Das braucht kein aufwändiges Verfahren zu sein“, sagte Steinmetz. Es reichten schriftliche Hinweise. Dass nun die Modalitäten des Runden Tisches genau im Antrag festgelegt werden sollen, müsse nicht sein. „Bei der AG Radverkehr war das damals auch nicht so genau.“ Zu der 2019 gebildeten Arbeitsgemeinschaft, die in vertraulicher Runde tagt, gehören Vertreter von Politik, Verwaltung, Polizei, ADFC, ADAC und der Fridays-For-Future-Gruppe.

DUH lehnt Runden Tisch zum Lärmschutz ab

Wolf Hatje, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Hemminger, kündigte auf Anfrage an, dass sich die DUH einem gemeinsamen Antrag nicht verschließen werde, damit nicht zu viel Zeit verstreiche. „Einem Runden Tisch zum Thema Lärmschutz aber stehen wir ablehnend gegenüber.“ Denn ein solcher habe ein offenes Ergebnis und bestehe eigentlich aus Fachleuten, doch der Bund sei gar nicht vertreten. Hatje räumte ein, dass der Lärmschutz für viele Einzelne eine hohe Bedeutung habe, doch am Runden Tisch würden eigentlich eher Themen mit breiter gesellschaftlicher Relevanz diskutiert.

Weitere Berichte zum Thema B-3-Ortsumgehung Hemmingen lesen Sie hier.

CDU-Fraktionschef Ulff Konze sprach von einem Weg der „Verständigung“, den die Ratsfraktionen nun versuchten zu gehen, nachdem der Rat im März beschlossen hatte, 30.000 Euro für die Machbarkeitsstudie auszugeben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann betonte, am Runden Tisch werde nichts entschieden, sondern dieser sei „beratend flankierend“ tätig. Beismann forderte, eine Bürgerversammlung einzuberufen, wenn die Ergebnisse der Studie vorliegen, also es nicht bei den Bürgerinitiativen bewenden zu lassen. Sachverständige hätten bereits deutlich gemacht, dass sich der Lärmschutz um mindestens drei Dezibel ändern müsse. „Unter diesem Wert stellt man als Betroffener noch nichts fest.“

Von Andreas Zimmer