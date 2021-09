Hemmingen

Fast 150 Haupt- und Ehrenamtliche waren am Sonntag bis spät in die Nacht für die Kommunalwahl in Hemmingen im Einsatz, darunter auch die mit 79 Jahren älteste Wahlhelferin Erika Drenkelfort. „Sie sind ja immer noch dabei“, begrüßte sie der derzeit noch amtierende Bürgermeister Claus Schacht (SPD) am Vormittag, als er mit Fachbereichsleiter Sven Bertram alle zwölf Wahllokale im Stadtgebiet aufsuchte, um Äpfel, Süßes und das Erfrischungsgeld zu überreichen.

„Das fand ich süß“, entgegnete Drenkelfort in der Mehrzweckhalle Hiddestorf auf Schachts Äußerung. Am Sonntag war sie bereits seit 7.30 Uhr im Wahllokal aktiv. Um 13 Uhr war Schichtende, ab 18 Uhr zur Auszählung der Stimmen war sie wieder da.

Älteste Wahlhelferin in Hemmingen

„Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal als Wahlhelferin mitgemacht habe“, sagte Drenkelfort, die seit 1973 in Hiddestorf wohnt. „Als ich mich mal mit unserer Standesbeamtin Frau Hanje darüber unterhalten habe, hat sie mir gesagt, ich wäre schon dabei gewesen, als sie 1998 im Rathaus angefangen hat.“ Dabei hat die früher in Pattensen als Lehrerin tätige Hiddestorferin angenommen, erst nach ihrer Pensionierung vor 16 Jahren als Wahlhelferin angefangen zu haben.

„Ich mache das, weil ich es als meine Bürgerpflicht betrachte und auch sehr viel Spaß habe, da ich so auch unter Menschen komme“, sagte sie. Bei dieser Wahl sei jedoch alles anders: Durch Corona müssen alle Masken tragen und die Wählerinnen und Wähler müssen hin und wieder darauf hingewiesen werden, Abstände einzuhalten. Stifte müssen oft ausgegeben und dann desinfiziert werden.

„Ich dachte, die Menschen machen dieses Mal alle Briefwahl. Stattdessen scheint sich die Bevölkerungszahl über Nacht verdoppelt zu haben und es gibt teilweise Schlangen vor dem Wahllokal“, sagte Drenkelfort. Zu den längeren Wartezeiten beitragen würden wohl auch die teilweise großen, vor allem für Ältere schwer zu lesenden und zu faltenden Wahlzettel. „Wenn Sie Angst vor Arbeit haben, brauchen Sie das heute als Wahlhelfer nicht zu machen“, sagte Drenkelfort. Bei der Bundestagswahl am 26. September hilft sie noch einmal mit, dann ist Schluss. „Ich werde im nächsten April 80 Jahre alt“, betonte sie.

Hemmingens jüngste Wahlhelferin

Und wer ist Hemmingens jüngste Wahlhelferin? Es ist Theresa Ernst. „Das hat Spaß gemacht“, sagte die 16-jährige Oberstufenschülerin der KGS Hemmingen im Wahllokal der Ortsfeuerwehr Arnum. Am Sonntag war sie schon um 7.45 Uhr im Einsatz. Tische müssen aufgebaut, Wegeschilder ausgehängt und Wahlunterlagen sortiert werden. Um 13 Uhr war ihre Schicht beendet, um 18 Uhr kam sie dann zur Stimmenauszählung wieder.

„Da ich ja mit 16 Jahren bei der Kommunalwahl wahlberechtigt bin, darf ich auch den Ablauf heute als Wahlhelferin unterstützen“, erklärte sie. Seit Jahresanfang habe sie begonnen, sich politisch zu informieren. Durch das Ehrenamt bekomme sie nun die Möglichkeit, vor Ort persönliche Einblicke in den Ablauf einer Wahl zu erhalten. „Alle Beteiligten waren sehr freundlich, wenn es Fragen gab.“

Ernst hat während ihrer Schicht aufmerksam beobachtet, wer welche Art des Wählens bevorzugt. „Mich hat überrascht, dass es heute doch vor allem ältere Bürger waren, die ins Wahllokal gekommen sind. Die jüngeren haben wohl mehr die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.“ Wichtig sei aber: „Es ist gut, dass man wählen geht!“ Schade sei, dass sie bei der Bundestagswahl am 26. September nicht als Wahlhelferin mitwirken könne. Dies sei erst möglich, wenn sie selbst – mit 18 Jahren – wählen gehen darf.

Von Torsten Lippelt