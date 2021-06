Hemmingen

Der FDP-Ortsverband Hemmingen hat sieben Kandidaten zur Wahl zum Rat der Stadt am 12. September aufgestellt. Auf dieser Listen kandidieren in der Reihenfolge: Steven Maaß aus Arnum, Christiane Schömburg aus Hemmingen-Westerfeld, Ulrich Kutsche aus Hemmingen-Westerfeld, Markus Hoffmann aus Wilkenburg, Ulrich Petersen aus Arnum, Frank Roitzheim aus Devese und Patrick Thielke aus Arnum.

Zuletzt 2006 im Rat

„Die freien Bürger benötigen wieder eine Stimme im Rat der Stadt Hemmingen“, sagt Maaß. Zuletzt saß die FDP in der Ratsperiode 2006 bis 2011 im Rat der Stadt. Die Liberalen fordern unter anderem die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) abzuschaffen und die Straßensanierungen aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Als weitere Kernthemen werden der Ausbau von Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Ratspolitik sowie die Stärkung von Angeboten für Familien genannt.

So sollte laut Parteichef Markus Hoffmann zum Beispiel die Vergabe von Kindergartenplätzen künftig auch digital in Hemmingen möglich sein. Weitere Programmpunkte sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

