Hemmingen

Ab Montag gelten neue Corona-Einschränkungen in Niedersachsen. Gaststätten und andere Dienstleistungsbetriebe müssen schließen, Sport, Theater und öffentliche Veranstaltungen sind weitgehend untersagt – nur eines wollten Bund und Länder unbedingt verhindern: dass der Betrieb von Schulen und Kitas wieder massiv eingeschränkt wird. Kultusminister Grant Hendrik Tonne weist ausdrücklich darauf hin, dass Kitas nur dann in den eingeschränkten Betrieb eintreten, wenn die Inzidenzzahl im Landkreis bei mehr als 100 liegt und das Gesundheitsamt mindestens eine Gruppe in Quarantäne geschickt hat. Erst dann seien gruppenübergreifende Angebote in der betroffenen Einrichtung untersagt.

Die Stadt Hemmingen prescht nun mit einer eigenen Regelung vor. Die Stadtverwaltung begründet dies mit der aktuell hohen Inzidenz sowie einem zurückliegenden Corona-Fall im Hemminger Hort. Deshalb aber gleich den Betrieb in drei Einrichtungen einzuschränken, widerspricht eindeutig den Vorgaben des Landes. Sicher, der Hemminger Beschluss stammt vom vergangenen Montag, als die neuen Regelungen noch nicht abzusehen waren. Aber es wäre ein Fehler, an diesem Sonderweg festzuhalten. Dies würde eine Willkür verursachen, jede Stadt und jeder Träger könnte dann seine eigenen Corona-Regeln festlegen. Dann hätten wir den viel kritisierten Flickenteppich der Corona-Regelungen nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf kommunaler Ebene.

Von Johannes Dorndorf