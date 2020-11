Hemmingen

Das Klimaschutz-Förderprogramm der Stadt Hemmingen ist jetzt weiter gefasst. Bürger können nun zum Beispiel auch Zuschüsse für Fotovoltaikanlagen auf Privathäusern, Lastenräder und Ladestationen für Elektroautos in der eigenen Garage, sogenannte Wallboxen, beantragen. Die Stadt will ihre Bürger damit zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz motivieren. Deshalb fördert sie rückwirkend zum 1. Oktober dieses Jahres Anschaffungen, die helfen sollen, Emissionen zu senken.

Die neuen Förderregeln wurden in der jüngsten Ratssitzung beschlossen. Die letzte Anpassung kam kurzfristig. Am Tag der Ratssitzung stellte die Fraktion der Bündnisgrünen noch einen Änderungsantrag. Sie fordert, Lastenräder stärker zu bezuschussen als bis dahin vorgesehen, und zwar mit bis zu 500 Euro. Geplant gewesen waren Zuschüsse von 200 Euro für zulassungsfreie und 400 Euro für schnellere, zulassungspflichtige Pedelecs. „Das Lastenrad ist eine gute Alternative zum Zweit- oder sogar zum Erstauto“, argumentierte Ratsherr Roman Binder. Mit 500 Euro schaffe man einen stärkeren Anreiz.

Wie groß soll die Klimaschutzförderung für Privatleute sein?

Andere Ratsmitglieder kritisierten, dass die Grünen so kurzfristig noch einen Änderungseintrag einreichten. Kurt Pages ( SPD) verwies darauf, dass die Ratsvorlage vom 28. August stamme. Letztlich konnte sich der Rat auf einen von SPD und CDU vorgeschlagenen Kompromiss einigen: Lastenräder werden mit bis zu 500 Euro bezuschusst, allerdings mit maximal 20 Prozent des Kaufpreises. Die volle Förderung erhalten also nur die, die sich ein Pedelec für mindestens 2500 Euro zulegen.

Vertreter aller Fraktionen betonten, wie wichtig Klimaschutz sei. „Auch wenn die Finanzlage angespannt ist, die Herausforderungen des Klimaschutzes dürfen nicht vernachlässigt werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende Ulff Konze.

Elektroautos an Straßenlaternen auftanken

Es gab aber auch Kritik an den beschlossenen Vorhaben. Die Fraktion der Unabhängigen Hemminger (DUH) beantragte, dass die Vorlage zur Überarbeitung in den Fachausschuss zurück soll. Ihr gehen die Förderungen nicht weit genug. Die Bekämpfung des Klimawandels sei eine „Riesenaufgabe“, sagte der DUH-Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje. Die Hemminger Förderbeträge kämen ihm angesichts dessen „wie Alibi“ vor. Auch die geplante Förderung von Wallboxen kritisierte die DUH. Man solle sich nicht um „private Tankstellen“ kümmern, sondern stattdessen öffentliche Lösungen wie das Aufladen an Straßenlaternen vorantreiben, sagte Hatje.

Die drei anderen Ratsfraktionen lehnten den DUH-Antrag einstimmig ab. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann bezeichnete das Förderpaket als „Schritt in die richtige Richtung“. Andere Maßnahmen wie das von der DUH ins Gespräch gebrachte Laternenprojekt seien damit ja nicht vom Tisch. Das könne man zusätzlich prüfen.

Die erweiterte Förderung soll rückwirkend ab dem 1. Oktober 2020 gelten. Anträge müssen schriftlich bei der Stadt eingereicht werden und werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie eingehen.

Die Zuschüsse im Überblick

Solarenergie: Die Nachrüstung von Fotovoltaikanlagen auf bestehenden Häusern wird pauschal mit 300 Euro gefördert

Lastenräder: Die Anschaffung wird mit 20 Prozent des Kaufpreises inklusive Umsatzsteuer gefördert, maximal aber mit 500 Euro.

E-Mobilität: Die Anschaffung und Installation einer Wallbox wird pauschal mit 100 Euro gefördert.

Insgesamt stehen für die Maßnahmen in diesem Jahr 45.ooo Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt 5000 Euro für Subventionen von klimafreundlichen Anschaffungen bereitgestellt. Die deutliche Erhöhung hatte der Rat bereits im Februar beschlossen. Wegen der Corona-Krise habe es aber länger gedauert, die Förderrichtlinien auf den aktuellen Stand zu bringen, sagte der Fachbereichsleiter Bau und Umwelt, Axel Schedler. Laut Verwaltung sind Privathaushalte mit 72 Prozent der bei weitem größte Endenergieverbraucher in Hemmingen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe