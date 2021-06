Hemmingen

Es ist wieder Ruhe bei den Kindertagesstätten in Hemmingen eingekehrt. Wegen des Inzidenzwertes anfangs von unter 50 kehrten die Betreuungseinrichtungen wieder in den Regelbetrieb zurück. Seit dem 31. Mai sind alle Kinder wieder in ihren üblichen Gruppen untergebracht.

In den vergangenen Wochen hatte es gerade bei den Eltern Unruhe und Kritik an der Organisation gegeben. So gab es im März Probleme bei der Notbetreuung: Einem zu großen Bedarf standen zu wenige freie Plätze gegenüber. Zudem hatte eine Hemminger Familie in einer Petition an Kultusminister Grant Hendrik Tonne gefordert, Schulen und Kitas unabhängig vom Inzidenzwert wieder zu öffnen – sie sammelte rund 5.500 Unterschriften.

Sharing-Modell bei Szenario C

Volker Kolsch, er leitet das städtische Familienservicebüro, sagt, dass er natürlich Verständnis für den Ärger der Eltern habe. Doch „wir sind die falschen Ansprechpartner“, beteuert er. Nun sei aber alles ruhig und im normalen Betrieb mit Szenario A. Einzig die Erwachsenen in den Einrichtungen werden noch gebeten, ihre Masken zu tragen.

Auch beim Kita-Beirat sind, wie er auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, derzeit keine Kritikpunkte mehr bekannt. Zuletzt habe sich die Lage auch im Szenario C zum Guten gewandelt, da Betreuungsplätze in einem Sharing-Modell, also gemeinsam genutzt werden konnten, erklärt die Vorsitzende Kathrin Jung. „Auch die neuen Lollipop-Tests wurden sehr dankend angenommen, das war ein positives Signal für die Eltern.“ Mit diesen Tests können gerade die kleineren Kinder einfach getestet werden, weil sie auf den Wattestäbchen, ähnlich wie bei einem Lolli, nur bis zu 15 Sekunden lang lutschen müssen. Um die Beschaffung hatte sich die Stadt gekümmert.

Bald Zweitimpfung

Nun hängt alles davon ab, wie sich der Inzidenzwert in der Region weiter entwickelt. Für die Kita-Mitarbeiter gibt es aber noch eine weitere positive Nachricht: Sie erhalten Ende übernächster Woche ihre Zweitimpfung. Die erste Astrazeneca-Dosis hatten die rund 200 Beschäftigten der städtischen Kitas und der freien Träger bereits Anfang April bekommen. Nun sollen zumindest die unter 60-jährigen beim zweiten Termin mit Biontech geimpft werden.

Von Katharina Kutsche