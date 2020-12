Hemmingen

Die KGS Hemmingen erhöht den Infektionsschutz für die Schüler. Für alle 570 Doppeltische hat der Hemminger Papiergroßhandel Igepa-Group gemeinsam mit dem Unternehmen für Kunststoffverarbeitung WiKu aus Arnum jeweils eine transparente Spuckschutzwand aus Kunststoff zur Verfügung gestellt. Die Wände werden in dieser Woche nach und nach ausgeliefert. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf insgesamt 30.000 Euro. KGS-Schulleiter Gregor Ceylan freute sich. „Der Spuckschutz ist ein weiteres Hygieneelement in der Corona-Krise. Er hat nicht nur einen praktischen, sondern auch einen symbolischen Wert“, sagte er.

So könne durch die transparente Kunststoffwand nicht nur das Risiko von Infektionen vermindert werden. „Die Schüler macht der Spuckschutz noch einmal sichtbar darauf aufmerksam, wie wichtig Hygiene und eingehaltene Abstände sind“, sagte Ceylan. Der Spuckschutz steht jeweils auf der gesamten Länge der Doppeltische – bietet damit aber keinen umfassenden Schutz. Wenn die Kinder zurückgelehnt auf den Stühlen sitzen, hilft er nicht. Sollte der Spuckschutz auf den Boden fallen, kann er zwar kaputtgehen, wird jedoch nicht zersplittern, sodass keine Gefahr für die Kinder besteht.

Schulelternrat initiiert Spuckschutz an KGS

Initiiert hatte das Projekt der Vorsitzende des Schulelternrats, Thorsten Langner. „Ich bin sehr erfreut darüber, wie unkompliziert das war“, sagte er. Möglicherweise könne der Spuckschutz auch in späteren Jahren etwa bei Erkältungswellen eingesetzt werden. Allerdings seien die Doppeltische ohnehin ein Auslaufmodell, sagt Langner. „Die Schule wird sie nach und nach durch Einzeltische ersetzen.“

Igepa-Prokurist Mike Selcho bedankte sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit. „Durch die gute Kooperation und Kommunikation konnte das Projekt schnell umgesetzt werden“, sagte er. Dem stimmte auch WiKu-Geschäftsführer Ingo Wilhelmsen zu. Bürgermeister Claus Schacht lobte das Projekt. „Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich. Als Schulträger ist die Stadt für solche Initiativen sehr dankbar“, sagte er. Da der finanzielle Wert der Spende so hoch ist, muss der Rat der Stadt der Annahme noch zustimmen.

KGS wechselt ins Szenario B

Da die Schule am Mittwoch wieder in das sogenannte Wechselmodell B mit geteilten Klassen gegangen ist, werden die Spuckschutzwände in diesem Monat allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen. Im geteilten Präsenzunterricht kann jeder an einem eigenen Tisch sitzen. Das Wechselmodell wird bis zum Beginn der Weihnachtsferien gelten.

Von Tobias Lehmann