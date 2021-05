Hemmingen

So könnten Klimaschutz und Energiegewinnung vereint werden: Auf den Dächern der KGS in Hemmingen-Westerfeld wäre noch Platz für Solaranlagen. Zwar nicht mehr auf dem Dach des Gebäudes der Sekundarstufe I, aber laut Stadtverwaltung auf dem der Sekundarstufe II. Doch Fachbereichsleiter Axel Schedler gab jetzt zu bedenken, ob der Betrieb wegen der vielen Lichtkuppeln auf dem Dach auch wirtschaftlich sei. Bei den freien Flächen auf dem Mensadach gebe es bei der Statik nur noch eine „geringe Reserve“. Es gebe zwar leichtere Solaranlagen, diese seien aber auch teurer.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future und Teachers for Future in Hemmingen wollten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration wissen, ob es möglich sei, eine Schülergenossenschaft zu gründen und Spenden für die Anlage zu sammeln. Der jährliche Erlös aus der Stromgewinnung solle dann in „grüne und soziale Schulprojekte“ fließen. Fachbereichsleiter Schedler erläuterte, die Schülergenossenschaft könne sich gründen, müsse sich aber wie andere Anbieter im sogenannten Interessenbekundungsverfahren der Stadt bewerben. „Ob sich das für die Genossenschaft rechnet, ist unklar“, sagte Schedler. Private Anbieter hätten zum Beispiel Steuervorteile.

Sorge vor Vandalismus

In einer früheren Sitzung hatte die Verwaltung Bedenken geäußert, dass das Mensadach wegen Vandalismus nicht für eine Solaranlage geeignet sei. Auf Nachfrage von Fridays for Future und Teachers for Future sagte Schedler jetzt, er kenne zwar keine Schule, an der ein solcher Schaden entstanden sei. Auf dem Dach der Hemminger KGS seien aber schon Lüftungsrohre und Blitzableiter weggetreten worden. Es sei auch schon mal ein Jugendlicher durch ein Oberlicht des Sporthallengebäudes gestürzt.

Das Luftbild zeigt die KGS mit dem Mensadach (oben) und dem Gebäude der Sekundarstufe II mit den Lichtkuppeln. Quelle: Google Maps

Von der SPD/CDU-Ratskoalition wollten Fridays for Future und Teachers for Future wissen, warum es „sich so schwierig gestaltet aktiv für den weiteren Ausbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden zu stimmen“. Jan Dingeldey (CDU) entgegnete: „Wir verlangsamen das Thema nicht. Ich finde die Unterstellung befremdlich.“ Jens Beismann (SPD) warnte davor, „mit einer schnellen Bemerkung“ die Vielzahl vorhandener und geplanter Anlagen „klein zu reden“. Er nannte die bestehende Anlage auf dem Rathausdach und die geplante auf dem Mensadach der Grundschule Hemmingen-Westerfeld als Beispiele.

Fotovoltaik für die Gauß-Schule

Auch in einem aktuellen Antrag der Bündnisgrünen sind die Solaranlagen Thema. Ob sie auf dem Dach der Mensa und des Gebäudes der Sekundarstufe II der Carl-Friedrich-Gauß-Schule möglich sind und ob die Stadt sie betreiben soll oder Dritte, das alles solle die Stadtverwaltung prüfen. Im Fachausschuss ging der Antrag zwar jetzt einstimmig durch. Doch Jan Dingeldey (CDU) kritisierte, dies sei „alter Wein in neuen Schläuchen“. Jens Beismann (SPD) gab zu bedenken, dass „der Wunsch nach einer Fotovoltaikanlage schon weit vorgedrungen ist“. So habe die Verwaltung in dieser Sitzung sogar schon konkrete Werte nennen können. „Wir hätten es daher begrüßt, wenn es schon gemeinsam besprochen wurde, es auch gemeinsam umzusetzen. Dieses Verfahren wäre schicker, aber nicht so effektiv für die eine oder andere Seite.“

Roman Binder (Grüne) wies den Vorwurf des Wahlkampfmanövers zurück. Er erinnerte daran, dass die Grünen 2017 in einem Antrag Solardächer auf alle städtischen Gebäude gefordert haben, diesen aber zurückgezogen hätten. „Die Stadtverwaltung sagte damals, dass sei zu viel. Deswegen gehen wir kleinschrittig vor“, sagte Binder. Die Grünen würden mit ihrem aktuellen Antrag einen Forderung von März 2020 aufgreifen, gestellt von Teilnehmern des Planspiels Plenergy, der Schülervertretung und der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Hemmingen. Der Antrag ist am Donnerstag, 6. Mai, 18 Uhr, im Rathaus erneut Thema in einem Ratsgremium, dieses Mal im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Von Andreas Zimmer