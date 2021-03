Hemmingen-Westerfeld

Noch in diesem Jahr werden Planer die Entwürfe für die Erweiterung der KGS Hemmingen-Westerfeld vorstellen – das hat Bürgermeister Claus Schacht mitgeteilt.

Die Hauptplanung, so hat es der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, wird das Architekturbüro Schäfer und Krause aus Hannover übernehmen, das bereits die Machbarkeitsstudie für die Carl-Friedrich-Gauß-Schule angefertigt hatte. In der Studie wird ausgelotet, wo welche An- und Umbauten möglich sind.

Neubau der KGS soll 2024 fertig sein

Im Jahr 2024 soll dann der Neubau an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld fertig sein. Das dreistöckige Gebäude, so der Plan, entsteht am Campus auf einem Teil des heutigen Parkplatzes. Die Kosten beziffert die Verwaltung auf rund 20 Millionen Euro, davon allein 1,9 Millionen Euro für die Planung. Das neue KGS-Gebäude wird wegen der steigenden Schülerzahl benötigt. Für den Neubau soll die frühere Hausmeisterwohnung abgerissen werden, die heute die Musikschule nutzt.

Von Andreas Zimmer