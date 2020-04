Nanu: Warum ist in Hemmingen jetzt Nienburg ausgeschildert?

Hemmingen

So mancher Fahrer wundert sich, warum er im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld oder am Ortseingang von Harkenbleck zurzeit eine Empfehlung für die Fahrtrichtung nach Nienburg bekommt. Es geht hierbei jedoch nicht um frischen Spargel, wofür Nienburg bekannt ist, sondern um zähe Staus. Diese sollen vermieden werden, denn noch bis Donnerstagnachmittag, 9. April, bis etwa gegen 17 Uhr ist der Landwehrkreisel in Ricklingen wegen Umbauarbeiten voll gesperrt. Die U1 ist die offizielle Umleitung. Dass der Kreisel gesperrt ist, steht allerdings nicht auf dem Umleitungsschild.

Umleitung wegen Baustelle Landwehrkreisel

Nach den ersten beiden Bauabschnitten erhält die dort streckenweise kombinierte B3/B6/B65 unter anderem zwei zusätzliche neue Fahrspuren. Im Anschluss sind bis voraussichtlich Freitag, 17. April, Restarbeiten, vorgesehen wie Arbeiten an der neuen Ampelanlage.

Von Torsten Lippelt