Hemmingen

Am Montag, 18. Oktober, beginnen die zweiwöchigen Herbstferien. In manchen Einrichtungen ändern sich deswegen die Öffnungszeiten. Wann hat das Büntebad geöffnet und wann die Büchereien? Wie sieht es mit dem Ferienprogramm aus? Hier gibt es einen alphabetischen Überblick.

Bücherstube Arnum: Die Einrichtung in den Räumen der Friedenskirchengemeinde an der Bockstraße ist auch während der Herbstferien geöffnet, also jeden Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Die Bücherstube ist die größte nicht städtische Bücherei im Hemminger Stadtgebiet.

Bücherei Hiddestorf: Die Bücherei der Nikolaigemeinde ist in den Ferien geschlossen. Die letzte Ausleihe und Rückgabe ist am Freitag, 15. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr und dann erst wieder am Dienstag, 2. November, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Büntebad/Sauna: Noch bis Ende Oktober gilt im Büntebad die 3-G-Regel. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf schwimmen und saunieren. Am Sonntag, 31. Oktober, ist Feiertag, deshalb bleiben das Bad und die Sauna geschlossen. Das sind die Öffnungszeiten bis zum 30. Oktober: montags geschlossen, dienstags bis freitags 6 bis 7.45 und 13 bis 18 Uhr (dazwischen und danach Schulunterricht, Kurse oder Vereine), sonnabends und sonntags 9 bis 17 Uhr (dann Vereine und Kurse). Anmeldungen für alle Termine sind unter Telefon (0511) 4103460 dienstags bis freitags von 8 bis 14 Uhr möglich sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Noch freie Plätze im Ferienprogramm

Ferienprogramm Jugendpflege: Manche Angebote wie die Freizeit in Wildemann im Harz sind ausgebucht, für andere Angebote wie zum Beispiel das Kinderkino am Dienstag, 19. Oktober, 13 Uhr, mit „Die Melodie des Meeres“ gibt es noch freie Plätze. Nähere Informationen und Anmeldungen sind im Internet auf www.jugendpflege-hemmingen.de möglich.

Grüngut: Wer sein Grüngut beim städtischen Betriebshof in Arnum entsorgen möchte, kann dies auch in den Ferien sonnabends von 9 bis 17 Uhr erledigen. Die landwirtschaftliche Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Leine-VHS: Die Geschäftsstelle am neuen Standort an der an der Gutenbergstraße 2/Ecke Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld ist auch in den Ferien geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Die Telefonnummer lautet (0511) 89886262. Das Kursprogramm ist auf leine-vhs.de zu finden.

Stadtbücherei Arnum schließt für eine Woche

Stadtbücherei Arnum: Die Räume am Klapperweg sind von Montag bis Freitag, 18. bis 22. Oktober, geschlossen. Ansonsten ist die Bücherei montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Stadtbücherei Hemmingen-Westerfeld: Die Räume im Rathaus sind die ganzen Ferien über geöffnet, und zwar montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

Stadtverwaltung: Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist auch in den Ferien montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Die Abteilung Soziales ist montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, zudem montags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Das Bürgerbüro in Hemmingen-Westerfeld ist montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie mittwochs bis freitags von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 4103333. Das Bürgerbüro Arnum an der Göttinger Straße 63 ist dienstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Wertstoffhof: In Hemmingen gibt es keinen Wertstoffhof, aber in Pattensen an der Ludwig-Erhard-Straße 22 und in Ronnenberg an der Empelder Straße. Sie sind dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, mittwochs von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Montags sind sie geschlossen.

Wochenmarkt: Die Stände auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld werden auch in den Ferien donnerstags von 7 bis 12.30 Uhr aufgebaut.

Von Andreas Zimmer