Wechsel im Vorstand der DUH: Erstmals ist eine Frau an der Spitze

Kathrin Heise aus Devese ist die neue Vorsitzende des Vereins der Unabhängigen Hemminger (DUH). Das Amt des Vorsitzenden war vakant, nachdem Mark Jacobs im Herbst vor zwei Jahren zurückgetreten ist. Die stellvertretende Vorsitzende Susanne Behrens übernahm das Amt kommissarisch. Zum sechsten Mal seit der Vereinsgründung 1987 wechselte nun der Vorsitz. Heise, die auch dem Rat der Stadt angehört, ist die erste Frau an der Spitze des Vereins.

Im Vorstand gab es weitere Wechsel: Barbara Wojtczak aus Hemmingen-Westerfeld ist die neue stellvertretende Vorsitzende. Sie löst Susanne Behrens aus Arnum ab, die das Amt mit einer kurzen Unterbrechung 25 Jahre lang ausübte. Die Beamtin hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, dass sie 2020 wegen ihrer Pension aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Sie war zuletzt das Vorstandsmitglied, das am längsten im Amt war. Behrens wurde 1994 erstmals gewählt. Sie war immer Vize, aber nie als Ratsfrau tätig. „Als zugewähltes Mitglied war ich mal im Verkehrsausschuss“, sagte sie gegenüber dieser Zeitung.

Wechsel im Vorstand bei der DUH

Warum ist sie in die DUH eingetreten? „ Hemmingen lag mir immer am Herzen“, sagt die gebürtige Hannoveranerin, die die meiste Zeit ihres Lebens in Hemmingen gelebt hat. „Bei den Unabhängigen und der kommunalpolitischen Arbeit hier am Ort fand ich mich eher wieder als bei den großen Parteien.“ In der Kommunalpolitik sei in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht worden. Behrens nennt die Kinderbetreuung als Beispiel. Früher habe es in Arnum nur einen Kindergarten gegeben. Heutzutage reicht das Spektrum von der Krippe bis zur Ganztagsbetreuung. Auch wenn Behrens nicht mehr Vorstandsmitglied ist: „Bei den DUH-Veranstaltungen bin ich natürlich weiterhin dabei.“

Barbara Wojtczak und ihr Ehemann Bernhard. Quelle: privat

Neuer Kassenwart ist Bernhard Wojtczak, der Ehemann von Barbara Wojtczak. Er löst Albrecht Beutnagel aus Hemmingen-Westerfeld ab, der aus beruflichen Gründen nicht mehr im Vorstand ist.

DUH will zu Themenforen einladen

Bei der DUH wird reihum für vier Jahre gewählt. Deswegen bleibt Marina Grünig aus Arnum Schriftführerin. Beisitzer sind weiterhin Wolf Hatje aus Harkenbleck und und Holger Falke aus Hemmingen-Westerfeld. Die Versammlung im Bürgersaal in Hemmingen-Westerfeld war nicht öffentlich und schon vor der Corana-Krise, wurde jetzt aber, wie die neue Vorsitzende mitteilte, vom Notar bestätigt.

Die Unabhängigen wollen wieder zu Foren einladen. Entweder greifen sie ein aktuelles Thema auf oder sie lassen es offen. Das letzte Forum fand 2018 zum Thema Hochwasserschutz und Integriertes Stadtentwicklungskonzept statt. Denkbar sei es auch, eine Themen-Radtour anzubieten, sagte Heise. Das Sommerfest müsse in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

DUH erreicht 2016 bestes Ergebnis seit Bestehen

Der Verein DUH wurde im Oktober 1987 gegründet. Bereits bei der Kommunalwahl 1986 zogen drei DUH-Mitglieder in den Rat ein. Zeitweise hatte der Verein der Unabhängigen 75 Mitglieder, zurzeit sind es laut Wolf Hatje rund 40. Die Zahl ging unter anderem wegen einiger Sterbefälle zurück. Bei der Kommunalwahl 2016 hat die DUH das beste Ergebnis seit ihrem Bestehen erzielt. Die Wählergemeinschaft kam auf 18,3 Prozent (2011: 14,9) und fünf Sitze. Allein Wolf Hatje konnte das drittbeste Ergebnis der Kandidaten aller Parteien und anderer Bewerber im gesamten Stadtgebiet auf sich vereinigen.

Von Andreas Zimmer