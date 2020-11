Hemmingen

Die Stadt Hemmingen steht möglicherweise vor einem spannenden Projekt: Sie erwägt, mit ihren Bürgern zusammen eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erstellen. Am Ende könnte dabei herauskommen, dass Hemmingen mit dem Label „Nachhaltige Kommune“ prämiert wird.

Im nächsten Jahr solle mit dem Projekt begonnen werden, kündigt Fachbereichsleiter Axel Schedler an. Wie dieses genau aussieht, ist noch unklar. Bürgermeister Claus Schacht macht deutlich: „Es geht darum, einen Prozess zu initiieren.“

Schon jetzt kann Hemmingen Nachhaltigkeitsprojekte vorweisen wie die energiesparende Straßenbeleuchtung, einen Hofverkauf, Hilfe durch die Tafel, eine Fahrradwerkstatt und öffentliche Bücherschränke. Von anderen Kommunen wie der Samtgemeinde Wathlingen bei Celle abgucken könnte sich Hemmingen unter anderem ein Gemeindearchiv, einen Wirtschaftsinteressenring und Hochwasserpartnerschaften. Und im Vier-Generationen-Park kommen nicht nur Alte und Junge zusammen, sondern es werden Schüler bekocht mit Gemüse aus dort angebauten Beeten.

UAN berichtet über Projekt zur Nachhaltigkeit

Die Kommunale Umweltaktion (UAN) soll zunächst in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt über das Projekt berichten. Diese ist für Donnerstag, 3. Dezember, 19 Uhr, im Forum der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld geplant. Laut Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) beträfen die Themen auch andere Ratsausschüsse, daher sollen die entsprechenden Informationen an diese Gremien weitergegeben werden. Der Verwaltungschef sagt, er habe bei einer Zertifikatsübergabe an den Bio-Lebensmittellieferanten Gemüsekiste in Hiddestorf Anfang des Jahres Kontakt zur UAN geknüpft.

Diese ist ein Verein in Trägerschaft des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Laut Dominik Jung, Geschäftsführer der UAN, hat bisher in der Region Hannover nur die Stadt Gehrden Interesse an dem Vorhaben signalisiert. In Niedersachsen laufen zurzeit zwölf dieser Projekte zusammen mit der UAN. Jung gibt zu bedenken, dass das Projekt eher für kleine Kommunen angelegt sei. Grundlage sei die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, „heruntergebrochen auf die Kommunen“.

Hemmingen will nachhaltige Kommune werden

Jung erklärt: „Wir wollen die Stadt gern befähigen, sich auf den Weg zur Nachhaltigkeit zu machen und sehen, wo Hemmingen bereits gut ist und wo noch was gemacht werden kann.“ Nach einem entsprechenden Ratsbeschluss sollen Vertreter von Rat und Verwaltung mit Bürgern in Arbeitsgemeinschaften tätig werden. Die Bürgerbeteiligung reiche von Jugendlichen bis zu Senioren und von Vertretern aus der Wirtschaft bis hin zu Ehrenamtlichen wie etwa die Bürgerstiftung. „Nachhaltigkeit ist schließlich nicht nur Ökologie. Hierüber nähert man sich meist dem Thema, aber es hat auch eine soziale und ökonomische Dimension.“

Es münde dann in eine „Zielvereinbarung zwischen der Stadt und der UAN“. Die Stadt dürfe sich dann mit dem Label „Nachhaltige Kommune“ schmücken. Das Projekt laufe erst einmal ein bis anderthalb Jahre. Nach zwei Jahren werde geprüft, wo die Stadt stehe, sagt Jung. Die Beratung durch die UAN ist für die Stadt Hemmingen gratis, weil sie Mitglied im Städte- und Gemeindebund ist.

Wathlinger Weg: Eine Gemeinde wird nachhaltig

Wathlingen hat eine Naturkontaktstation. Monika Gehrke ist dort Projektleiterin. Quelle: Mark Bode

Wathlingen mit seinen etwa 15.000 Einwohnern ist schon weit mit dem Projekt fortgeschritten. Die Samtgemeinde geht den Wathlinger Weg, wie sie ganz oben auf ihrer Internetseite verkündet.

Allerdings braucht Nachhaltigkeit seine Zeit, und so wissen noch nicht alle Bürger in der Samtgemeinde etwas mit dem Wathlinger Weg anzufangen. Wer sich dort nach ihm erkundigt, dem kann es passieren, dass er eine Antwort erhält wie ein Ratsherr: „Fragen Sie den Briefträger, der kennt sich besser aus!“

Von Andreas Zimmer