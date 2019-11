Kulturzentrum bauhof erinnert an Volksschauspieler Heinz Rühmann

Hemmingen-Westerfeld

„Wenn man nicht wüsste, dass er schon vor 25 Jahren gestorben ist, könnte man meinen, er steht leibhaftig auf der Bühne“, sagte eine von 100 Besuchern im ausverkauften Kulturzentrum bauhof in Hemmingen, die mit ihrer Tochter extra aus dem Deister gekommen war. Gemeint war der unvergessene Heinz Rühmann, aber auch Schauspieler und Sänger Michael J. Westphal, der den beliebtesten deutschen Schauspieler des 20. Jahrhunderts verblüffend genau, mit dessen näselnder Stimme und unverwechselbarem Gesichtsausdruck, imitierte.

„Jawoll meine Damen und Herrn“: Michael J. Westphal zeigt die Rühmann-Miene. Quelle: Achim von Lüderitz

„Jawoll meine Herrn“ hieß das abwechslungsreiche Programm, das eigentlich zeitgemäß „Jawoll meine Damen und Herrn“ heißen müsste, was dann aber nicht mehr so zur nächsten Textzeile „so haben wir es gern“ gepasst hätte. Westphal ist außer Schauspieler und Sänger auch professioneller Sprecher für Rundfunk und Fernsehen und synchronisiert seit 1991 zahlreiche Schauspieler in Dokumentationen. Begleitet wurde er gesanglich, aber vor allem am Klavier von Uli Schmid, der im bauhof wegen seiner Auftritte mit verschiedenen Ensembles kein Unbekannter ist.

Kongenialer Begleiter am Klavier: Uli Schmid. Quelle: Achim von Lüderitz

Neben „Charleys Tante“ spielte er auch Charakterrollen

Für eine ausgewogene Mischung zwischen Boulevardstücken (wie „Charleys Tante“, „Die Feuerzangenbowle“, „Der Mustergatte“ und „Wenn der Vater mit dem Sohne“) und Charakterrollen wie im Antikriegsfilm „Der brave Soldat Schwejk“, vor allem aber im „ Hauptmann von Köpenick“, die Rühmann weltweit Lob und sogar eine Oscar-Nominierung eingebracht hatten, sorgte Regisseurin Bettina Päsel.

Neben unvergessenen Filmszenen („Sätzen sä sich, sie sänd albern“ von Studienrat Schnautz und „Da stelle mer uns mal janz dumm: Wat is en Dampfmachin?“ von Chemielehrer Bömmel in „Die Feuerzangenbowle“) beleuchtete Westphal auch den Werdegang des unvergessenen Künstlers, dessen Ziel auf der Bühne eigentlich die Verkörperung des jugendlichen Liebhabers war, was allerdings an einigen fehlenden Zentimetern Länge scheiterte. So landete er schließlich doch zumeist in der etwas leichteren, beschwingten Muse, was seiner fast grenzenlosen Beliebtheit aber keinen Abbruch tat.

Zu seiner Bekanntheit trugen aber auch zahlreiche bis heute unvergessene Schlager bei wie „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“, „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frauen“, „Jawoll meine Herrn“ und der Evergreen „Ein Freund, ein guter Freund“, der vom begeisterten Publikum mitgesummt und mitgesungen wurde.

Nach zwei stürmisch geforderten Zugaben stand fest, dass Westphal und Schmid im bauhof eine ganze Menge neuer Freunde hinzugewonnen hatten.

Von Achim von Lüderitz