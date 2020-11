Etliche Besucher des Kulturzentrums bauhof verzichten auf die Rückerstattung des Geldes für Eintrittskarten. Sie spenden es stattdessen an die Künstler, deren Auftritte in Hemmingen oder Laatzen wegen des Teil-Lockdowns kurzfristig abgesagt werden mussten. 900 Euro sind so bislang zusammengekommen.