Hemmingen

Nach der Corona-Pause nimmt das Kulturzentrum bauhof wieder seinen Spielbetrieb im Stadtgebiet von Hemmingen auf – allerdings wegen der Abstandsregeln weiterhin nicht in den Räumen an der Dorfstraße, sondern in Hiddestorf. Los geht es am Freitag, 4. September, um 19 Uhr mit einem Benefizkonzert mit der Old Virginny Jazzband, die den bauhof schon seit vielen Jahren begleitet.

Die Besonderheit an diesem Musikabend: Die Gruppe feiert ihr 35-jähriges Bestehen und spendet einen Teil der Einnahmen für die neue Orgel in der Hiddestorfer Nikolaikriche. Das teilt Ingrid von Drathen mit, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturzentrums. Die Old Virginny Jazzband präsentiert unter anderem Jazz im Stil von Chris Barber und der Dutch Swing College Band.

Anzeige

Old Virginny Jazzband gibt bauhof-Konzert in Hiddestorf

In den bauhof dürften wegen der Abstandsregeln etwa 30 Besucher, erläutert von Drathen. Das sei jedoch weder wirtschaftlich rentabel noch dürften sich Besucher und Künstler wohl fühlen, weshalb ein Alternativort her musste. Das Konzert sei im Kirchengarten geplant, also auf dem Gelände vor der Nikolaikirche. Der Eintritt kostet 15 Euro. Allerdings – und das sei eine weitere Neuerung – könnten die Karten nicht mehr im Vorverkauf vor Ort erworben werden, sondern seien nur noch per E-Mail an info@bauhofkultur.de zu bestellen. Auch eine Abendkasse werde es nicht geben. „Wir möchten damit einfach vermeiden, dass Bargeld von Hand zu Hand gereicht wird.“

Weitere NP+ Artikel

Das Einhalten der sogenannten Aha-Regeln sei dem bauhof wichtig. „Also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken“, sagt von Drathen. Zwar seien die zehn geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr noch nicht in trockenen Tüchern, aber das Team vom bauhof wolle optimistisch bleiben. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet auf bauhofkultur.de.

Von Janna Silinger