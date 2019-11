„Schokoladiger Zirkus-Zisch“: Unter diesem Titel zeigen Schüler der Zirkus-Ganztags-AG an der Grundschule Arnum im Dezember ihre einstudierten Kunststücke. Der Name deutet es schon an: Es werden kreative Aufführungen, bei denen ein Weihnachtsbaum artistisch geschmückt wird.