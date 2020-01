Sechs Tage in der Woche stehen die Räume des Bürgerbüros in Hemmingen-Arnum leer. Nun erwägt die Stadtverwaltung einen Umzug der Einrichtung ins nur wenige Meter entfernte Familienservicebüro an der Bundesstraße 3.

In diesem Gebäude an der B 3 in Arnum ist das Familienservicebüro in Hemmingen untergebracht. Quelle: Andreas Zimmer