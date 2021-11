Hemmingen

Die Stadt plant zum Volkstrauertag wieder eine zentrale Gedenkfeier. Die Ortsteile wechseln dabei regelmäßig. In diesem Jahr soll den Opfern von Krieg, Flucht und Vertreibung gemeinsam in Wilkenburg gedacht werden. Dort beginnt der Gottesdienst am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr in der St.-Vitus-Kirche unter Mitwirkung der Konfirmanden. Gemeinsam soll über die Frage „Krieg und Frieden – ein Thema von gestern?“ nachgedacht werden.

Kranzniederlegung am Mahnmal zum Volkstrauertag

Im Anschluss an den Gottesdienst werden Pastorin Damaris Grimmsmann und Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) einen Kranz am Wilkenburger Mahnmal niederlegen. „Mit Unterstützung und dem Engagement von Konfirmandinnen und Konfirmanden wollen wir auch zukünftig einen Dialog zwischen den Generationen führen. Auf diese Weise zeigen wir auf, welche Folgen Kriege über Jahrzehnte nach sich ziehen und wie wir zukünftig damit umgehen“, sagt Dingeldey.

Stadtsprecherin Sabine Hürthe teilt mit, das Hemmingen großen Wert darauf legt, diesen Tag generationsübergreifend zu begehen, um die Verantwortung für die Wahrung des Friedens an die nächsten Generationen zu vermitteln. Gemeinsam stellen sich Bürgerinnen und Bürger gegen Hass, Hetze und Antisemitismus. Die Initiatoren hoffen, dass der Volkstrauertag auch zukünftig einen würdigen Rahmen und eine breite Beteiligung vieler Menschen findet.

Von Tobias Lehmann