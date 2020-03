Zahlreiche Gastronomen bieten jetzt Lieferdienste an

Hemmingen

Für fast alle Menschen bringt der Coronavirus Einschränkungen im Alltag mit sich. Doch für viele Gastronomen ist er konkret existenzbedrohend. „Wir müssen kreativ werden, wenn wir finanziell überleben wollen“, sagt Arthur Weber, Betreiber des Cafés Schneeweiß in Hemmingen-Westerfeld. Gastronomiebetriebe dürfen seit Ende vergangener Woche nicht mehr öffnen, damit die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt wird.

Viele Lieferdienste starten diese Woche

Weber hat für sein Café dann innerhalb von Tagen einen Lieferservice eingerichtet. „Ich habe Flyer verteilt und in alle mir bekannten Whatsapp-Gruppen in Hemmingen geschrieben“, sagt Weber. Zusätzlich hat er auf seiner Website sein Angebot erläutert. Erstmals ausgeliefert hat er am Dienstag. „Einige haben das Angebot bereits genutzt. Ich hoffe, es wird nach und nach noch bekannter“, sagt Weber.

Der Gastronom bietet für jeden Tag in der Woche Essenauslieferungen an und zusätzlich unter anderem auch Toilettenpapier und Mehl solange der Vorrat reicht. Das Toilettenpapier ist beliebt. „Bisher hat fast jeder Kunde, der etwas zu Essen bestellt, auch gleich noch eine Packung Toilettenpapier geordert“, sagt Weber.

Kein Kontakt bei der Lieferung

Auch das Restaurant Bacchus in Arnum bietet einen täglichen Lieferdienst an. Auf der Homepage wird in einem achtminütigen Video erläutert, dass die Lieferung komplett kontaktlos abläuft. Der Fahrer legt das Essen auf eine vom Kunden zuvor bestimmte Oberfläche und tritt dann zwei Meter zurück. Anschließend wartet er, bis der Kunde das Essen entgegengenommen hat. Die Kunden sollten nach Möglichkeit online bezahlen.

Ist das nicht möglich, sollte das abgezählte Bargeld in einen Umschlag gesteckt werden, den der Kunde dann ebenfalls vor der Tür ablegt, so dass ihn der Fahrer anschließend an sich nehmen kann. Kunden können das Essen auch direkt beim Restaurant abholen. Dafür ist extra eine Abholzone eingerichtet worden, sodass auch hier eine kontaktlose Lieferung garantiert werden kann.

Auch das Hotel und Restaurant Mutter Buermann in Devese bietet sowohl einen Bringdienst wie auch einen Abholservice an. Auf der Internetseite können Kunden Gerichte auswählen und in Auftrag geben.

Kunden können Gerichte auch selbst abholen

Einen Abholservice hat das Maike’s Restaurant am Rathausplatz eingerichtet. „Wir haben das Angebot jetzt gerade zwei Tage und viele Kunden haben es bereits genutzt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Hemminger uns in dieser Situation die Treue halten“, sagt Betreiberin Maike Hoffmann. Kunden können auf der ihrer Seite die Karte einsehen. „Wir haben dafür Gerichte ausgewählt, die bei unseren Kunden sehr beliebt sind“, sagt Hoffmann. Sie muss nicht nur für sich selbst, sondern auch für mehrere fest angestellte Mitarbeiter sorgen. „Ich hoffe wirklich, dass die Einschränkungen bald wieder etwas gelockert werden können“, sagt Hoffmann.

Auch das Hotel und Restaurant Artischocke in Hemmingen-Westerfeld bietet einen Abholservice an. Betreiber Burkhard Stein teilt auf der Internetseite mit, dass der Familienbetrieb durch die Einschränkungen „vor große Probleme gestellt und der Schaden nicht absehbar“ sei. Dennoch halte er die Verfügung angesichts der Situation für richtig. „Zuvor hatten wir einen Abholservice nur für Stammkunden angeboten. Jetzt können ihn alle nutzen“, sagt Stein. Ebenso wie Hoffmann hat er eine Auswahl der Speisekarte des Restaurants zusammengestellt, aus denen die Kunden Gerichte wählen können.

Wer nicht auf die Angebote des Restaurants Arnumer See verzichten will, kann dort ebenfalls den jetzt neu eingerichteten Abholservice in Anspruch nehmen. Das Angebot kann auf der Seite restaurant-arnumer-see-italienische-kuche.business.site eingesehen werden.

Von Tobias Lehmann