Noch bis zum 7. Dezember können Hemminger Bürgerinnen und Bürger Kinder aus finanziell schwachen Familien glücklich machen: An drei Orten stehen geschmückte Tannenbäume, an die Kinder ihre Wünsche auf Karten gehängt haben. Dieses Jahr sind es so viele Wünsche wie nie zuvor.