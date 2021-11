Hemmingen-Westerfeld

Die Zwillinge Alexander und Gilmer lebten in Peru auf der Straße. Die Körper der Achtjährigen waren mit Narben übersät. Weder ihre Mutter noch andere Verwandte waren auffindbar. Jetzt hat die Friedrich-Wolter-Stiftung aus Hemmingen die Patenschaft für die beiden Jungen übernommen, die nun im Kinderdorf im peruanischen Cieneguilla leben.

Dort wurden vor Kurzem gleich zwölf allein gelassene Kinder von der Straße und aus den Armenvierteln von den staatlichen Behörden eingewiesen, spät abends und zum Teil ohne Voranmeldung und Vorbereitung, wie der Hemminger Friedrich Wolter berichtet. Für die verwaisten Zwillinge übernimmt seine Stiftung die kompletten Kosten für die Versorgung und Betreuung in einer Pflegefamilie in dem Kinderdorf sowie für ihre schulische und berufspraktische Ausbildung. Und zwar so lange, bis sie auf eigenen Füßen stehen können.

Geld für Unterstützung weiterer Kinder fehlt

Für die anderen zehn eingewiesenen Kinder konnte die Stiftung wegen der zurzeit nur begrenzt zur Verfügung stehenden Spendenmittel keine langjährigen Patenschaften zusichern. Sie übernahm aber laut Wolter zunächst für die nächsten zwölf Monate die Kosten für ihre Betreuung und Förderung. „Mit zusätzlicher Spendenunterstützung könnte auch für sie der Zeitraum der Förderung erweitert werden“, sagt Wolter, der mit seiner Stiftung „Für Menschen in Not“ seit vielen Jahren bereits die Kosten für 15 verwaiste Kinder in Cieneguilla trägt. Aufgrund von wechselnden staatlichen Verordnungen kommt es laut Wolter immer wieder vor, dass Waisenkinder nicht langfristig in den Pflegefamilien im Kinderdorf bleiben können. Daher seien langfristige Patenschaften umso wichtiger.

Hilfsprojekte im Tschad und Rumänien

Zusätzlich zu Waisenkindern in Peru unterstützt die Friedrich-Wolter-Stiftung auch die Ausbildung junger Menschen im Tschad in Mittelafrika zu Handwerkern, was dazu beiträgt, dass ihre Familien mehr Einkommen erzielen und die Armut langsam überwinden können.

In Rumänien trägt sie außerdem dazu bei, dass Kinder, die zum Teil von ihren Müttern im Krankenhaus zurückgelassen wurden, in Familienhäusern sicher aufwachsen können. „Unsere Projekte sind Hoffnungsfaktoren für die Zukunft und für die Entwicklung der Menschen“, sagt Wolter. „Um sie durchführen zu können, sind wir aber auf vielfältige Unterstützung angewiesen.“ Daher geht die Stiftung auch Kooperationen mit anderen Hilfsorganisationen wie Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe „Menschen für Menschen“ ein.

Wer die Projekte der Friedrich-Wolter-Stiftung unterstützen will, kann auf dieses Konto spenden: IBAN DE90 2507 0070 0015 6455 00 bei der Deutschen Bank Hannover.

Von Stephanie Zerm