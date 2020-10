Kleiner Diebstahl, große Folge: Weil er Tiefkühlware im Wert von 26 Euro bei einem Hemminger Discounter mitgehen ließ, muss sich ein Wohnungsloser vor Gericht verantworten. Da er auch keine Sicherheitsleistung zahlen konnte, bleibt er bis dahin in Haft.

Hemmingen - Wohnungsloser stiehlt Tiefkühlware – und kommt in Haft