Wohnen direkt an einer der zurzeit meistbefahrensten Straßen in Hemmingen? Auf einem Eckgrundstück an der Bundesstraße 3/Weetzener Landstraße im Stadtteil Westerfeld ist ein neues Wohnhaus geplant. Stadtverwaltung und Planer verweisen auf die Stadtbahn-Endhaltestelle, die in der Nähe entstehen wird.