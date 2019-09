Kürbisfest: An mehr als 90 Ständen ist Programm

Wilkenburg

Das Wilkenburger Kürbisfest 2018 war mit einem Rekord zu Ende gegangen: Rund 10.000 Besucher strömten auf den Hof von Campe. Allerdings dauerte das Fest auch erstmals zwei Tage. Wegen der steigenden Besucherzahl bleibt es dabei.

Künftig gibt es das Fest immer an zwei Tagen und immer am dritten Wochenende im September: in diesem Jahr also am Sonnabend, 14. September, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. September, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eldagser Hoflieferant organisiert Kürbisfest Wilkenburg

Erstmals steht die beliebte Feier unter der Regie der Kürbisbäuerin Maren Jänsch vom Eldagser Hoflieferanten. Der bisherige Organisator Christian von Oheimb hatte 2018 angekündigt, sich zurückzuziehen. Jänsch aus dem Springer Stadtteil Eldagsen wirkt schon lange bei dem Fest in Wilkenburg mit.

Der Sonnabend wird wieder ein Aktionstag mit vielen Besonderheiten wie dem Krimi-Menü, der Sonntag bleibt der Familientag mit großem Kinderflohmarkt, Kinderschminken, Kürbisschnitzen und Hüpfburgen. Gäste sollten Zeit mitbringen, denn an mehr als 90 Ständen auf dem Gelände an der Kirchstraße wird etwas geboten – darunter Kunsthandwerk, Mode und selbstverständlich Gastronomie rund um den Kürbis, vom Kürbissecco über -waffeln und -suppe bis hin zur Kürbismarmelade.

HAZ/NP-Stand auf dem Kürbisfest

Auch diese Zeitung ist mit einem Stand vertreten, ganz in der Nähe des Krimi-Menüs. An beiden Tagen können Besucher am Glücksrad drehen und kleine Preise gewinnen.

King Kürbis: Der Film

Von Andreas Zimmer