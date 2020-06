Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben einen kleinen Bagger an der Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld beschädigt. Nach Polizeiangaben warfen sie die Tür zur Fahrerkabine ein. Es handelt sich um einen Schaufelbagger der Marke Volvo, der zurzeit für Arbeiten an Leitungen eingesetzt wird.

Bagger an B3 beschädigt

Zeugen für die Tat am Sonnabend in der Zeit von 17.15 bis etwa 22 Uhr in Höhe der Göttinger Landstraße 29 werden gebeten, im Kommissariat Ronnenberg anzurufen. Dieses ist auch für Hemmingen zuständig und unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen. Zeugen können sich aber auch in der Polizeistation in Arnum melden, Telefon (05101) 854330.

Von Andreas Zimmer