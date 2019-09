Sascha Korf gibt erfolgreiche Vorpremiere im bauhof

Hemmingen-Westerfeld

Bei Kabarettisten ist es gefährlich, in der ersten Reihe zu sitzen. Gern holen sie jemanden auf die Bühne. Bei Sascha Korf aber wird selbst das Publikum in den hintersten Reihen miteinbezogen. Das erlebten am Sonntagabend die Besucher im Kulturzentrum bauhof bei der Vorpremiere seines neuen Programmes „… denn er weiß nicht, was er tut“.

Mit 100 Gästen war die Veranstaltung in Hemmingen-Westerfeld ausverkauft. Kein Wunder: Mit seiner Kombination aus Charme, Schlagfertigkeit und seiner turbohaften Stand-up-Comedy zieht Korf die Besucher schnell auf seine Seite.

Heiratsantrag nachspielen

Im ständigen Frage-Antwortspiel mit den Gästen macht Korf den gesamten Zuschauerraum zur bespielten Bühne. Manche sollten ihren Vornamen nennen und mit wem sie da sind, was sie beruflich machen und wo sie wohnen. In der ersten Reihe hatte der Comedian Jürgen und Ingrid, Helga, Waltraud und noch mal Helga verortet. Dahinter eine Reihe Pattenser, an den beiden Flügeln Versicherungs- und Bankmitarbeiter.

„Sie sind das erste Mal bei mir? Mutig, sich dann in die erste Reihe zu setzen, wie Sie vielleicht dem gehässigen Gelächter der Anderen hier entnehmen können“, warnte er trocken vor noch mehr Einbeziehung in seine Show. Da musste dann Zuschauer Marco mittels einer Hupe – für Nein – oder Klingel – für Ja – den aus der Fantasie von Sascha Korf nachgespielten Heiratsantrag an Ehefrau Steffi auf Korrektheit hin beurteilen.

Stand-up-Comedy im bauhof

Und bauhof-Dauergast Henrik lieferte auf Befragen hin zahlreiche Informationen zu seiner Tätigkeit als Gästeführer in Hannover. Aus diesen gestaltete der Comedian dann drei Rundgänge: im irrwitzig lachenden Horrorstil, als cooler Cowboy und als gekonnt reimender Dramatiker.

Aus gesammelten und in die Geschichte vom Rotkäppchen gekonnt eingestreuten Fremdwörtern, die ihm das Publikum zuvor auf die Bühne gerufen hatte, erzählte der Improvisationskünstler zudem das Grimmsche Märchen auf eine Weise, wie es wohl noch nie zuvor ein Mensch gehört hat.

Korf kommt schon im Oktober wieder

Krönender Abschluss war das einstige deutsche Eurovision-Song-Contest-Lied „ Dschingis Khan“ von der gleichnamigen Band, dessen Text er in scheinbarer Gebärdensprache rasant und grimassenschneidend auf die Bühne brachte.

bauhof-Vereinsvorsitzender Klaus Grupe freute sich zum Abschluss des munteren Abends, dass Sascha Korf bereits zur 20-Jahr-Feier des bauhofs am 18. Oktober im KGS-Forum wieder in Hemmingen ist. Und Helga aus der ersten Reihe freute sich, noch vor 20 Uhr rechtzeitig zum Fernsehgucken daheim zu sein. Obwohl ihr Korf vorher angedroht hatte: „Ich spiele hier solange, bis du den ,Tatort’ verpasst hast!"

Zur Galerie Der Comedian zeigte im Kulturzentrum die Vorpremiere für sein neues Programm.

