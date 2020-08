Die „alte Kita“ an der Berliner Straße in Hemmingen ist 75 Jahre alt. Nun wird das Gebäude saniert. Für 150.000 Euro will die Stadt bis 2022 in mehreren Etappen die Sanitär- und Gemeinschaftsräume modernisieren lassen. Zwei Kita-Gruppen müssen dafür nun kurzfristig nach Arnum ausweichen.