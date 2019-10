Landwirte wollen kein „Bauern-Bashing“

Hemmingen/Wennigsen/Hannover

Miteinander reden statt übereinander zum Thema Agrarpakt: Die deutschlandweite Protestaktion der Landwirte „Land schafft Verbindung - wir rufen zu Tisch“ ist auch in Hemmingen auf großen Zuspruch gestoßen. Vom Ohlendorfer Hof des Bezirkslandwirtes Burkhard Köhler aus starteten am Dienstagmorgen mehr als zehn Hemminger Landwirte mit ihren Traktoren zum Sammelpunkt in der Wennigser Ortschaft Holtensen.

Trecker-Demonstration legt Verkehr lahm

Köhler machte deutlich: „Wir möchten mehr Anerkennung für unseren Beruf und kein Bauern-Bashing, nachdem wir an allem schuld sind: am Insektensterben und an nitratbelasteten Böden.“ Die Politik müsse sich mit den Landwirten für die Zukunft der Agrarwirtschaft an einen Tisch setzen. „Wir wollen mitreden und nicht, dass die Politik immer öfter einfach etwas am grünen Tisch beschließt.“ Köhler freut sich über die „Initiativkraft“ der Landwirte: „Das Ganze ist sogar von der Basis organisiert worden und nicht von den Verbänden.“

Landwirte sammeln sich in Holtensen

Ralf-Henning Wilke aus Ohlendorf erläuterte: „Ich kann meine Pflanzen doch nicht ohne Dünger und Not hungern lassen, wenn das gar keinen Einfluss auf den Nitratgehalt im Boden hat. Das liegt eher an undichten Schmutzwasserrohren und den Kläranlagen.“

Landwirt Jan-Philip Noltemeyer aus Wennigsen-Argestorf, der das Treffen in Holtensen organisierte, zeigte sich mit dem Zuspruch der Landwirte zufrieden. „Wir wollen die anderen Verkehrsteilnehmer ja nicht ärgern. Aber wer heute mal fünf Minuten hinter uns warten muss, kann sich dabei Gedanken über die hochqualitativen Lebensmittel machen, die wir jetzt noch produzieren können. Ohne uns leidet die Qualität.“

Holzkreuze auf Feldern als stiller Protest

Wenn die Treckerdemonstration längst vorbei ist, bleiben als stiller Protest die von Landwirten aufgestellten Holzkreuze auf den Feldern - im Hemminger Stadtgebiet zum Beispiel zwischen Arnum und Ohlendorf sowie bei Wilkenburg.

Von Torsten Lippelt