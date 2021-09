Hemmingen

Reinhard Schütze ist nicht zufrieden. Der Vorsitzende des Mausoleumsvereins und Koordinator der Hemminger Kulturroute am vergangenen Sonntag teilt mit, dass die Zahl der Besucherinnen und Besucher deutlich geringer war als in den vergangenen Jahren. „Mir liegen noch nicht alle Zahlen vor. Doch geschätzt waren es mindestens 30 Prozent weniger Gäste als üblich“, sagt Schütze. In den vergangenen beiden Jahren besuchten jeweils rund 1300 Gäste die Stationen der Kulturroute.

Initiiert und koordiniert wird die Route vom Mausoleumsverein, dieses Jahr zum siebten Mal. Der Verein erhält Unterstützung durch die Stadt und die Kirchenregion Hemmingen. Insgesamt 13 Stationen gab es auf der Kulturroute. Das in diesem Jahr sehr vielfältige Programm an der Wilkenburger St.-Vitus-Kirche inklusive Livemusik, das auch offizielles Ziel am Regionsentdeckertag am Sonntag war, hat viele Gäste angezogen. Dafür waren es an den weiteren Stationen jedoch weniger. „Das Mausoleum besuchten 67 Gäste. Sonst hatten wir dort im Schnitt 120“, sagt Schütze.

Gäste erfahren zufällig von der Aktion

Der Vereinsvorsitzende sieht auch konkrete Gründe für die insgesamt wenigen Gäste: „Die Kommunalwahl und die fehlende Werbung“, sagt er. In den vergangenen Jahren wurde der Entdeckertage regionsweit immer gemeinsam mit dem Tag des offenen Denkmals ausgerichtet. Der deutschlandweite Tag des offenen Denkmals fällt dieses Jahr jedoch auf Sonntag, 12. September. Da dort auch die Kommunalwahlen sind, hat die Region Hannover den Entdeckertag deshalb um eine Woche vorgezogen. „Das wurde aber nicht sehr offensiv kommuniziert. Viele Gäste hatten nur zufällig von der diesjährigen Aktion erfahren“, sagt Schütze.

Die Kulturroute wird am Sonntag, 12. September, gemeinsam mit dem Tag des offenen Denkmals in Hemmingen noch einmal angeboten. Große Hoffnung auf zahlreiche Besucher macht sich Schütze jedoch nicht. „Es hängt ein wenig vom Wetter ab. Wenn das gut ist, gehen manche nach der Wahl vielleicht noch auf die Tour“, sagt Schütze. Er schließt nicht aus, dass die Bürger auch wegen des Coronavirus noch vorsichtig mit dem Besuch öffentlicher Plätze sind. Jedoch gab es das Coronavirus im vergangenen Jahr auch schon und dort waren die Besucherzahlen hoch, erläutert Schütze.

Das Programm für die Kulturroute in allen Hemminger Stadtteilen finden Sie hier.

Von Tobias Lehmann