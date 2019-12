Weihnachtsmarkt in Hemmingen-Westerfeld: Heute geht es weiter

Hemmingen-Westerfeld

Wenn Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld ist, lassen sich die Besucher auch nicht vom schlechten Wetter abhalten. Bereits am Sonnabend besuchten Tausende den größten Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet. Bürgermeister Claus Schacht sprach am Abend sogar von einer rekordverdächtigen Zahl.

Für die Kinder war es sowohl am Nachmittag wie auch am Abend eine besondere Veranstaltung. Sie tobten über den Rathausplatz, einige mit Weihnachtsmützen auf dem Kopf. Ihre fröhlichen Gesichter leuchteten im Schein der farbigen Karussellbeleuchtung. Ein beliebter Anlaufpunkt für Kinder, aber auch für Erwachsene war das Murmiland im Trauzimmer des Rathauses. Die Landschaft mit außergewöhnlichen Murmelbahnen wurde erstmals auf dem seit 21 Jahren von der Stadt organisierten Weihnachtsmarkt aufgebaut. Der Raum war gleich zu Beginn der Veranstaltung so voll, dass einige sich erstmal den weiteren Attraktionen zuwandten.

„Mama, hier können wir basteln“, rief ein Mädchen und meinte den Stand, den der Tierschutzverein Hände für Pfoten aus Arnum im Foyer des Rathauses aufgebaut hatte. Im Rathaus präsentierten sich zudem noch verschiedene Vereine wie der Bürgerverein und der Förderverein des Mausoleums.

Unter freiem Himmel waren 21 Hütten aufgebaut, zwei mehr als im Vorjahr. Dort zeigten Kunsthandwerker unter anderem weihnachtliche Dekorationen sowie selbst gestrickte Schals und Mützen. Großes Interesse weckte auch der Schmied Siegmund Kupka aus Springe-Eldagsen, der meist von einer ganzen Kinderschar umringt war. Gemeinsam mit ihnen gestaltete er besondere Kunstwerke.

Für viele Bürger sind auch die kulinarischen Köstlichkeiten ein Grund für den Besuch eines Weihnachtsmarkts. Neben den üblichen Süßigkeiten wie gebrannten Mandeln und Zuckerwatte wurden in Hemmingen Pizza aus dem Steinofen, verschiedene Burger und Kartoffelpuffer angeboten. Zudem präsentierten Verwaltungsmitarbeiter ehrenamtlich selbst gekochte Kuchen im Bürgersaal. Um das Erlebnis perfekt zu machen, wurden auf der Bühne immer wieder verschiedene Weihnachtslieder live gespielt und gesungen.

Am Abend trat die Band The Ellingtones auf. Verwaltungsmitarbeiterin Monika Kupka, die den Markt organisiert hatte, stand vor der Bühne und hatte sich wegen des leichten Regens die Kapuze über den Kopf gezogen. Dennoch strahlte sie. „Ich bin ganz begeistert. Die Stände sind dieses Jahr besonders schön geschmückt, und die Besucher freuen sich“, sagte sie.

Der Markt ist am Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Schmied wird dann nicht mehr dabei sein. Dafür präsentiert ab 15 Uhr Kettensägenkünstler Rainer Füllgrabe seine Arbeit. Zum Abschluss zeigt um 19.30 Uhr Christian Spencer eine Feuershow.

Von Tobias Lehmann