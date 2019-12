Wehrkapelle: Arnums einziges historisches Gebäude ist frisch saniert

Arnum

Mit der Jahresbilanz ist Susanne Lesinski zufrieden. Die Vorsitzende im Förderverein der Wehrkapelle Maria Magdalena in Hemmingen-Arnum kümmert sich seit Jahren um den Erhalt der denkmalgeschützten Kirche – dem „einzigen historischen Gebäude in Arnum“, so Lesinski. Und was sich der Verein für 2019 vorgenommen hatte, konnte auch erledigt werden.

Zahlreiche Reparaturen an der Wehrkapelle

Da waren zunächst diverse Reparaturen. Bereits im April hatte die Wehrkapelle eine neue Tür bekommen. Die vorherige war schlecht isoliert und saß so schlecht im Rahmen, dass man an der rechten Seite eine Hand durchschieben konnte. Außerdem lief über die Schwelle regelmäßig Wasser in das Gebäude, wenn es regnete. Auch Sturmschäden am Dach der Kapelle mussten ausgebessert sowie die Glocke repariert werden. Dank der Mitarbeit der Mitglieder hielten sich die Sanierungskosten in Grenzen.

Das Geld für die Reparaturen zahlt der Förderverein aus seinen Einnahmen. Das sind etwa die Beiträge der Mitglieder, aber auch Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen. Letztere wurden 2019 auch gut angenommen, so Lesinski. Es habe Vorträge zu sehr unterschiedlichen Themen gegeben, auch eine Führung in der Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover durch Rabbiner Gábor Lengyel sei angeboten worden.

Auch Taufen sind der Kapelle möglich

Der Förderverein weist darauf hin, dass die Kapelle sowohl für evangelische als auch katholische Tauffeiern geöffnet ist. In diesem Jahr habe man zwar zwei ökumenische Andachten gefeiert, aber leider keine Taufen. Zudem wirbt der Verein um neue Mitglieder. Der monatliche Beitrag beläuft sich auf nur einen Euro. Eintrittsformulare sind im Flyer abgedruckt, der am Ständer des Spendenkastens in der Kapelle zu finden ist.

Für die Zukunft soll die Maria-Magdalena-Kapelle mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, und zwar dann, wenn die neue B-3-Ortsumgehung freigegeben und die Ortsdurchfahrt in Arnum umgestaltet wird. Die Stadt Hemmingen hat dazu einen Antrag gestellt, um ins Programm der Städtebauförderung zu rutschen.

Es gibt erste Ideen, zum Beispiel einen Glaspavillon an der Wilkenburger Straße nahe der Kapelle aufzustellen. Der Pavillon soll zum neuen Kapellenplatz gehören. Die Wehrkapelle kommt wegen der „angeklatschten Architektur“, so hatte es Architekt und Stadtplaner Professor Rainer Hobigk vom Büro Infraplan aus Celle im September formuliert, nicht richtig zur Geltung. Besucher können die Kapelle heute nur über die B 3 erreichen. Das solle sich ändern. Für den Pavillon seien zum Beispiel Palmen und Papageien denkbar, sagte Hobigk.

Die Kapelle an der Göttinger Straße 77A ist bei schönem Wetter sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet sowie dann, wenn das Schild „Kapelle geöffnet“ aufgestellt ist. Der Verein freut sich über Spenden.

