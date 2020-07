Hemmingen

Frank Richter aus Hemmingen-Westerfeld soll neues Ratsmitglied der CDU in Hemmingen werden. Er rückt nach, weil Marc Schwertfeger seinen ersten Wohnsitz aus beruflichen Gründen verlegt hat. Richter rückt über die Liste in den Rat ein.

In welchen Fachausschüssen er Mitglied wird, ist laut CDU-Fraktion noch unklar. Dies werde abgestimmt, wenn Richter das Mandat angetreten hat. Er soll in der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, 19 Uhr, im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld verpflichtet werden.

Neues Ratsmitglied der CDU

Der 55-jährige Richter stellte sich 2016 erstmals zur Wahl. Richter leitet das Büro des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag und ist Referent für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Marc Schwertfeger war seit 2011 Ratsherr. Er war Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration sowie im Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr.

