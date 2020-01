Hemmingen-Westerfeld

Zu einem Wasserschaden in einem Reihenhaus in Hemmingen-Westerfeld ist die Ortsfeuerwehr am Mittwochnachmittag gerufen worden. In einem Badezimmer im Erdgeschoss des Gebäudes an der Gutenbergstraße war ein Ventil abgerissen. Das teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

„Die Bewohner hatten keinen Zutritt, um das vorgeschaltete Ventil zu schließen“, erläuterte er. Die Feuerwehr habe den Strom abgestellt und das Türschloss entfernt, um das Ventil schließen zu können. „Anschließend halfen die Ehrenamtlichen, indem sie mit einem Wassersauger den Keller und das Erdgeschoss absaugten.“

Die Feuerwehr sei gegen 16 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz mit zwölf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen war Hillert zufolge nach etwa 90 Minuten beendet.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer