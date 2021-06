Hemmingen

Die Corona-Regeln in Hemmingen dürfen weiter gelockert werden. Der Anlass: Der Inzidenzwert für die Region Hannover lag am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 35. Dazu muss die Regionsverwaltung noch formal eine Allgemeinverfügung erlassen. Dies könnte am Donnerstag geschehen, dann würden die Lockerungen ab Freitag, 4. Juni, greifen. Hier eine alphabetische Übersicht, was sich in Hemmingen ändert, wenn der Wert auch danach unter 35 bleibt.

Büntebad: Das Hallenbad in Hemmingen-Westerfeld wird voraussichtlich am Dienstag, 8. Juni, wieder für alle öffnen. Genaueres stehe erst Ende dieser Woche fest, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Sollte das Bad öffnen, dann nach Telefonanmeldung, mit begrenzter Gästezahl und Einbahnstraßenverkehr im Becken. Vereine dürfen das Bad bereits wieder nutzen.

Bürgerbüro Arnum: Das Bürgerbüro in Hemmingens größtem Stadtteil öffnet möglicherweise am Dienstag, 6. Juli. Seit Oktober 2020 ist es geschlossen und war vorher immer nur dienstags geöffnet. Die Öffnung hängt Steinhoff zufolge auch vom Umzugstermin ins nahe gelegene Familienservicebüro der Stadt ab.

Das Bürgerbüro in Arnum ist wegen Corona seit Oktober 2020 geschlossen. Das Archivbild zeigt Mitarbeiterin Patricia Tiemann an ihrem Arbeitsplatz. Quelle: Andreas Zimmer

Bürgersaal: Der Bürgersaal im Erdgeschoss des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld kann ab Donnerstag, 1. Juli, wieder genutzt werden. Dort bietet zum Beispiel die Bürgerstiftung ihre Literaturstunde an, und das Rote Kreuz nutzt es für seine Angebote.

Rathaus: Ein spontaner Besuch im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist ab Donnerstag, 1. Juli, wieder möglich. Bis dahin gilt: Ohne Termin kein Einlass. Die Infektionszahlen seien für eine andere Regelung noch nicht stabil genug, erläuterte Steinhoff. Hinzu komme, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter im Rathaus altersbedingt noch nicht geimpft seien. Fürs Bürgerbüro ist daher ein Termin unter Telefon (0511) 41030 zu vereinbaren. Für andere Anliegen ist der Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern möglich. Die Kontaktdaten sind im Internet auf www.stadthemmingen.de zu finden. Steinhoff kündigte an, dass die Terminanmeldung auch ab Juli weiter eine Option sei. Sie habe sich bewährt, da sich damit unnötige Wartezeiten vermeiden lassen.

Hybride Ratssitzung in Hemmingen: Einige Mitglieder sind im Ratssaal, andere – auf den Bildschirmen spricht gerade SPD-Fraktionschef Jens Beismann – werden per Videokonferenz dazugeschaltet. Quelle: Andreas Zimmer

Sitzungen: Bis zu den Sommerferien, sie beginnen am 22. Juli, sind die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse hybrid – also mit Teilnehmern in Präsenz und zugeschaltet per Videokonferenz – und weiterhin im Rathaus. Erlaubt es die Pandemie, können Steinhoff zufolge alle Mitglieder nach den Ferien wieder zusammen tagen, dann aber wegen der Abstandsregeln aus Platzgründen im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld. Ob im Rathaus oder in der KGS: Die Zuhörerzahl darf 15 nicht überschreiten. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Sporthallen: Vereine dürfen die Hallen nach dem Hygienekonzept ab Freitag, 4. Juni, nutzen.

Stadtbücherei Arnum: Dort können Kunden schon jetzt wählen, ob sie Medien kontaktlos am Eingang ausleihen oder zurückgeben möchten oder die Räume am Klapperweg selbst aufsuchen. Bei Letzterem dürfen höchstens zwei Kunden oder Familien hinein. Die Zeiten für beide Angebote sind montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Absprache unter Telefon (05101) 92777 oder per E-Mail an Buecherei-arnum@stadthemmingen.de.

Stadtbücherei Hemmingen-Westerfeld: Die Einrichtung kann ab Donnerstag, 1. Juli, wieder spontan besucht werden. Da sie sich im Rathaus befindet, muss sie sich den dortigen Corona-Regelungen anpassen. In diesem Monat kann die Bücherei zu folgenden Zeiten aufgesucht werden: montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie nach Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 4103280 sowie per E-Mail an Buecherei@stadthemmingen.de. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, und es dürfen höchstens zwei Kunden oder Familien in die Räume. Weil das Rathaus nur nach Terminvereinbarung betreten werden darf, lässt die Bücherei ihre Kunden durch die Hintertür gegenüber der Zahnarztpraxis Dr. Vogt herein. Dort ist auch weiterhin zu den genannten Zeiten die kontaktlose Ausleihe möglich. 

Wochenmarkt: Dort gilt weiter die Pflicht, eine FFP2- oder eine medizinische Maske zu tragen, auch wenn die Inzidenz unter 35 liegt. Die Händler bauen ihre Stände donnerstags für die Zeit von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld auf.

Von Andreas Zimmer