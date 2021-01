Hemmingen

„Ganzkörper-Massagegerät, neuwertig.“ „Terrakottafigur mit grüner Patina.“ „ VW Polo, 1A-Zustand.“ „Ponystute, 1,47 Meter Stockmaß.“ Dieses Sammelsurium wird an der Suche-Biete-Tausche-Pinnwand des Hemminger Real-Marktes angeboten. Solche Wände gibt es in den meisten Supermärkten. Aber wer nutzt sie heutzutage noch, in Zeiten von Ebay-Kleinanzeigen und Tauschgruppen auf Facebook?

Die meisten Menschen eilen an diesem Morgen durch den Eingangsbereich des Real-Marktes, ohne die Pinnwand zu beachten. Nur vereinzelt mustert jemand kurz die Angebote. Einer von ihnen ist Werner Koch. Er suche nichts Bestimmtes, erzählt er. „Ich will nur mal schauen, was es so gibt. Manchmal liest man da ja Kurioses.“ Er schaue sich solche Wände häufig an, gekauft habe er aber noch nie etwas. Nur einmal war er kurz davor. „Vor einiger Zeit wurde ein Akkordeon angeboten. Es würde mich schon reizen, das noch zu lernen.“ Er notierte sich die Nummer, rief dann aber letztlich doch nicht an.

Anzeige

Pinnwand : Kommerzielle Angebote werden entfernt

Real-Geschäftsleiter Frank Bergmann sagt, dass die Pinnwand rege genutzt werde. Meistens sei nur noch wenig Platz frei für neue Zettel. „Unser Kunden würden sich sicher beschweren, wenn wir die Wand abschaffen würden“, sagt er. Hauptsächlich werde sie für Privatverkäufe genutzt, gelegentlich würden über die Zettel auch nach neuen Mitgliedern für Kaffeerunden und vermissten Haustieren gesucht.

Für Bergmann ist die Pinnwand ein Instrument der Kundenbindung, „eine nette Geste“. Er und seine Mitarbeiter überprüfen regelmäßig, was dort angepinnt wird. „Kommerzielle Angebote wie Faltblätter von Pizzabringdiensten entfernen wir. Dafür ist die Wand nicht da“, sagt er. Probleme gebe es aber wenige, etwas Anstößiges sei noch nie angeboten oder ersucht worden.

Hartmut Henning bietet die Ponystute zum Verkauf an. Er vermittelt schon seit Jahren als Hobby Pferde für ihm bekannte Züchter, erzählt er. Auf die Pinnwand ist er aber nicht gut zu sprechen. „Das klappt überhaupt nicht mehr, da meldet sich fast nie jemand.“ Vor sieben oder acht Jahren sei der Zuspruch noch größer gewesen. Trotzdem hänge er noch Angebote auf, „Vielleicht hat man ja mal Glück.“ Das Internet sei für ihn keine Alternative, da könne man sich vor angebotenen Pferden kaum retten.

Alpaka-Traum im Raum Hannover

Der am aufwendigsten gestaltete Zettel ist kein Angebot. Er hängt an der Pinnwand des Penny-Marktes in Arnum. Das Ehepaar Francisco und Nadine Sordo träumt vom Leben auf dem Land und sucht ein Bauernhaus oder ein Grundstück im Umland Hannovers. Mindestens 2500 Quadratmeter Platz wünschen sie sich, für eine erfolgreiche Vermittlung bieten sie 1000 Euro. Nadine Sordo berichtet, seit etwa einem Jahr verteilen sie ihr Faltblatt bei Tierärzten, in Hofläden und eben in Supermärkten im Umkreis von 30 bis 40 Autominuten um Hannover.

„Wir haben uns in diese wunderbaren Tiere verliebt“: Nadine Sordo und ihr Mann Francisco suchen ein Zuhause, wo sie Alpakas halten können. Quelle: privat

„Wir wollen uns nicht auf Immoscout und Co verlassen“, sagt Sordo. Sie glaubt, dass die meisten Häuser und Grundstücke auf dem Land eher über Bekannte vermittelt würden. Da sie und ihr Mann aber dort nicht gut vernetzt sind, verteilen sie die Faltblätter. So viel Platz brauchen sie für einen ungewöhnlichen Traum. Auf einer gemeinsamen Weltreise hätten sie mehrmals Alpakas gesehen. „Wir haben uns in diese wunderbaren Tiere verliebt und möchten gerne selbst welche halten“, sagt Nadine Sordo.

Bisher hätten sich etwa 20 Menschen bei ihnen gemeldet, erzählt Sordo. „Wir haben aber viele tolle Menschen kennengelernt und tolle Geschichten gehört“, sagt sie. Sie glaube, dass ganz bestimmte, kommunikative Menschen sich von analogen Aushängen angesprochen fühlen. Die darüber geknüpften Kontakte seien viel persönlicher als Reaktionen auf Onlineanzeigen. „Ich kann deshalb nur empfehlen, mal selbst so eine Pinnwand zu nutzen“, sagt sie.

Von Yannick von Eisenhart Rothe