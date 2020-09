Arnum

Der Förderverein der Wäldchenschule Arnum hat eine neue Vorsitzende. Sandra Bekiesch-Skripuletz übernimmt das Amt von Lisa-Annina Jürgensen, die die Geschicke des Vereins vier Jahre lang geleitet hat. Weil ihre Kinder die Wäldchenschule nicht mehr besuchen, war Jürgensen jetzt bei der Vorstandswahl nicht mehr angetreten.

Stellvertreterin übernimmt Vorsitz

Bekiesch-Skripuletz war bislang ihre Stellvertreterin. Ihr Amt übernimmt nun Nadja Grütter. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Jörg Sporleder gewählt. Matthias Heidemann bleibt Kassenwart, Birte Behr Schriftführerin. Neue Beisitzerin ist die Lehrerin Kerstin Osterkamp. „Es ist toll, dass wir sie als Bindeglied zur Lehrerschaft jetzt mit im Vorstand haben“, sagte Bekiesch-Skripuletz.

Anzeige

Zur Zeit hat der Förderverein 227 Mitglieder. Damit ist deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. „Bei 328 Schülern ist das ein sehr guter Schnitt“, betonte die neue Vorsitzende.

Weitere NP+ Artikel

Weihnachtstheater an der Wäldchenschule

In diesem Jahr will der Verein unter anderem die Aufführung eines Weihnachtsmärchens an der Wäldchenschule mitfinanzieren. „Bislang haben sich die einzelnen Klassen während der Vorweihnachtszeit immer Theaterstücke in Hannover angesehen“, sagte Bekiesch-Skripuletz. Dafür seien sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Landeshauptstadt gefahren. Wegen der Corona-Pandemie solle jedoch in diesem Jahr darauf verzichtet werden. Stattdessen solle die Aufführung eines Weihnachtsstücks an der Schule organisiert werden, das dann alle Klassen gemeinsam ansehen können.

Von Stephanie Zerm