Vorlesegruppe verschickt zum neunten Jahrestag literarische Grüße

Hemmingen-Westerfeld

Ihre Literaturstunde verbringen die Hemminger Vorlesegruppe und ihre Zuhörer sonst anders: im persönlichen Miteinander, jeweils dienstags um 11 Uhr im Rathaus. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders, und die damit verbundenen Versammlungsbeschränkungen erfordern eine Lesepause.

„Am Dienstag, 12. Mai, hätten wir in der aktuellen Lesung das neunjährige Bestehen der Literaturstunde gefeiert. Das kann aus den bekannten Gründen leider nicht stattfinden“, bedauert Helmut Gundlach von der Vorlesegruppe. „Das ist neben feiertagsbedingten Terminausfällen bisher erst einmal passiert: als im Rathaus mal die Heizung ausgefallen war“, erinnert sich seine Kollegin und Bürgervereinsvorsitzende Brigitta Schönke.

Am 10. Mai 2011 startete die Literaturstunde im Bürgersaal mit sechs Aktiven im Rahmen des Bürgerstiftungsprojektes Hemmingen liest. Seitdem haben rund 450 Lesungen mit etwa 800 unterschiedlichen Themen aus allen Bereichen der Literatur stattgefunden. Antike und aktuelle Romane gehören ebenso dazu wie Kurzgeschichten, Biografien und Gedichte.

Gruppe verschickt literarische Durchhaltebotschaften

Um die Zeit bis zum Wiederbeginn der wöchentlich durchschnittlich 25 Zuhörer zählenden Veranstaltungsreihe zu überbrücken, hat die zehnköpfige Vorlesegruppe nun ein kleines Lebenszeichen in Form von Gedichten und Prosatexten erstellt. „Das verteilen wir per E-Mail und in neunseitiger Papierform in die Briefkästen von rund 40 Adressaten“, berichtet Gundlach.

Dazu gehören von den Vorlesern ausgewählte Gedichte von Hermann Hesse, Erich Kästner und Ludwig Uhland ebenso wie solche von Friederike Kempner und Julie Schrader. Die Sammlung enthält zudem ein Grimmsches Kurzmärchen und selbst geschriebene Gedichte. Allen Beiträgen gemein – so wie auch dem von Gundlach verfassten Corona-Gedicht und dem von Schönke ausgewählte Janosch-Text – ist dabei der Wunsch nach einem „Zeichen der Verbundenheit als literarische Durchhaltebotschaft“, so Gundlach. Einer der Verse lautet: „Wir schau’n – wie Noah in der Fabel, nach einer weißen Taube aus, die mit Olivenzweig im Schnabel uns gute Nachricht bringt ins Haus.“

Von Torsten Lippelt