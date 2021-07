Hemmingen

Werden Hemmingens Grundschulen mit Luftfiltern ausgestattet? Zumindest eine finanzielle Förderung wird es dafür nach dem aktuellen Stand voraussichtlich nicht geben. Das teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe auf Anfrage mit.

Luftfilter reduzieren die Aerosole in der Raumluft und machen damit die Gefahr einer Corona-Ansteckung weniger wahrscheinlich. Der Bund stellt den Ländern in Deutschland deshalb auch 200 Millionen Euro zur Verfügung, um Schulen und Kindertagesstätten mit mobilen Luftfiltern auszustatten. Die Förderung kann allerdings nur für Räume angefordert werden, die schlecht oder gar nicht belüftet werden können. Für Räume mit Fenstern, die sich normal öffnen lassen, gibt es die Förderung nach den zurzeit geltenden Richtlinien nicht.

Alle Schulräume in Hemmingen können gut gelüftet werden

„Hemmingen hat jedoch ausschließlich Schulräume, die sich normal lüften lassen“, sagt Hürthe. Sie weist darauf hin, dass Experten nach wie vor als besten Schutz vor Corona das regelmäßige Lüften und Abstandhalten empfehlen. „Die Stadtverwaltung schließt sich dieser Empfehlung an. Wir werden aber weiterhin die Augen nach geeigneten Förderungen offen halten“, sagt Hürthe. Das Land Niedersachsen will zum Beispiel zusätzliche 20 Millionen Euro für Luftfilter in Klassenräumen zur Verfügung stellen. Allerdings stehen die konkreten Voraussetzungen für die Förderungen noch nicht fest.

Hürthe nennt aber auch noch kostengünstigere Alternativen wie CO2 -Ampeln. Die Ampel gibt optische Signale ab, sobald die CO2 -Belastung in einem Raum zu groß wird und gelüftet werden sollte. Diese sollen in möglichst vielen Klassenräumen aufgestellt werden. Die Stadtsprecherin teilt weiterhin mit, dass Luftfilter bei künftigen Sanierungen oder Neubauten von Schulen und Kindertagesstätten gleich mit eingeplant werden. „Nachträglich lassen sich feste Luftfilter in bestehende Gebäude nur noch schwer installieren“, sagt Hürthe.

Jan Dingeldey fordert Rückkopplung mit allen Schulen

Die endgültige Entscheidung darüber, ob Luftfilter für die Schulen und möglicherweise auch Kindertagesstätten gekauft werden, fällt jedoch die Politik. Der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Dingeldey regt in einer Mitteilung an, dass die Stadt sämtliche Schulen noch einmal dazu befragt. „Sollten wirklich alle Schul- und Fachräume der Grundschulen und der KGS Hemmingen ausreichend mit Durchzug belüftet werden können, ist das in Ordnung“, sagt er.

Dingeldey hat jedoch die Befürchtung, dass die Delta-Variante des Coronavirus die Infektionszahlen wieder so ansteigen lassen könnte, dass in der zweiten Jahreshälfte ein weiterer Lockdown in Deutschland droht. „Sollte es soweit kommen, müssen wir bis dahin so gut wie möglich vorbereitet sein, um die Kinder in den Klassenräumen zu schützen“, sagt er.

Der nicht im Rat der Stadt vertretene FDP-Ortsverband spricht sich dafür aus, dass die Stadt für die Aufrüstung der Lüftungstechnik in den Schulräumen selbst aufkommt, wenn es keine Förderung dafür gibt. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder hat absolute Priorität“, sagt der Parteivorsitzende Markus Hofmann. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass Luftfilter auch gegen Grippewellen und Pollenflug helfen.

Von Tobias Lehmann