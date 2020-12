Wilkenburg/Harkenbleck/Hemmingen-Westerfeld

Am Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr hält Vikarin Alexandra Markstädter ihren letzten Gottesdienst in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Danach endet ihr Vikariat in der Gemeinde, zu der auch Harkenbleck gehört.

Während der eineinhalbjährigen Vorbereitung auf den Beruf der Pastorin habe sie viel gelernt, sagt die 32-Jährige und wundert sich, wie schnell die Zeit vergangen sei. „Ich habe zahlreiche neue Erfahrungen gemacht, die viel zur Festigung meines Berufsziels und zu meinem Werdegang beigetragen haben“, sagt Markstädter. Sie ist als Alexandra Dürr nach Wilkenburg gekommen und hatte bei ihrer Heirat im Juli dieses Jahres den Nachnamen ihres Ehemannes angenommen.

Vikarin verlässt Wilkenburger Gemeinde

In der St.-Vitus-Gemeinde hat sie unter anderem Trauungen vorgenommen, Kinder getauft, Trauerfeiern begleitet, Andachten ausgerichtet und bei der Arbeit mit den Konfirmanden mitgewirkt. Was ihr davon am meisten Spaß gemacht hat? „Das kann ich gar nicht beantworten“, sagt Markstädter und lacht. „Es war einfach alles schön.“ Besonders dankbar sei sie Pastorin Harriet Maczewski, die sie angeleitet habe und ihre direkte Bezugsperson gewesen sei. „Der Austausch wird mir sehr fehlen“, bedauert Markstädter und ergänzt: „Ebenso wie die Gemeinde, die Arbeit dort und das gesamte Team.“

Ende Januar erwartet Markstädter ihr erstes Kind. Mitte Dezember geht sie in den Mutterschutz und anschließend in Elternzeit. Danach will sie ihr zweites theologisches Examen in Loccum ( Landkreis Nienburg) ablegen und sich um eine Pastorenstelle auf Probe bewerben. Bis dahin will sie mit ihrer kleinen Familie auf jeden Fall weiter in Hemmingen-Westerfeld leben.

Gottesdienst in St. Vitus

Wer Alexandra Markstädter verabschieden will, hat dazu am Sonntag, 6. Dezember, beim Gottesdienst Gelegenheit. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

