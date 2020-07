Hemmingen

Eine Kopie amtlich beglaubigen lassen? Die Genehmigung einholen, um das neue Haus ans städtische Kanalnetz anzuschließen? Was Bürger in Hemmingen seit Beginn dieses Monats dafür zahlen müssen, ist zwar klar geregelt – richtig transparent ist es an etlichen Stellen trotzdem nicht. Waren früher oft genaue Summen genannt, heißt es nun häufig nur „nach Stundentarif“. Damit orientiert sich die sogenannte Verwaltungskostensatzung zwar stärker am tatsächlichen Personalaufwand, allerdings kommt es nun darauf an, wie das Personal eingruppiert ist, das die Arbeit erledigt.

„Wir setzen eine Verordnung vom Land um“, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Dennoch: Der erste Entwurf der Ratsvorlage war den Hemminger Kommunalpolitikern zu unübersichtlich, weswegen sie von der Verwaltung eine Gegenüberstellung der bisherigen Kosten mit der Satzung von 2015 und den neuen Kosten forderten.

Beglaubigungen kosten pauschal 6 Euro

Daraus geht nun zum Beispiel hervor, dass die Arbeitsstunde eines Beamten im einfachen Dienst vorher 36 Euro kostete – und jetzt 43 Euro. Minutengenau steigen die Kosten von 60 auf 71 Cent. Im höheren Dienst betragen die Kosten pro Stunde mittlerweile 84 Euro statt bisher 69 Euro, also steigen sie von 1,15 auf 1,40 Euro pro Minute. Es gibt aber auch pauschale Beiträge wie die Beglaubigung von Unterschriften. Sie kostet weiterhin 6 Euro. Dieser Betrag wurde erst 2015 von 2,50 auf 6 erhöht.

Ohne Diskussion und einstimmig beschloss der Rat die zehn DIN-A4-Seiten lange Satzung, die jetzt im städtischen Mitteilungsblatt abgedruckt wurde. Mit Wörtern wie „Vorrangseinräumungserklärungen“ und „Verdingungsunterlagen“ wimmelt es nur so von Amtsdeutsch. Alle anderen Arbeiten sind abgedeckt durch einen Satz: Zu zahlen ist für „Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt werden können und die mit besonderer Mühewaltung verbunden sind“. Besucher im Rathaus dürften also gut daran tun, sich im Vorfeld erst einmal nach den Kosten zu erkundigen.

Von Andreas Zimmer