Arnum

Die Polizei sucht Zeugen für einen möglichen Einbruchsversuch am Sonntag gegen 20 Uhr an einem Drogeriemarkt an der Wilkenburger Straße in Hemmingen-Arnum. Die unbekannten Täter versuchten mit einem Werkzeug die Glasschiebetür im Eingangsbereich einzuschlagen, was jedoch misslang. Ein Sprecher des auch fü...